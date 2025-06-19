الكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب بالاردن

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الكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب بالاردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ان حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب في الأزرق "حسنة".
وأضاف أن الحالات حاليا قيد التقييم.
وكان محافظ الزرقاء قد صرح سابقا إن طفلتين إصيبتا جراء سقوط جسم غريب في الأزرق وحالتهما العامة حسنة.
وأضاف أن الحالات حاليا قيد التقييم.
وكان محافظ الزرقاء قد صرح سابقا إن طفلتين إصيبتا جراء سقوط جسم غريب في الأزرق وحالتهما العامة حسنة.
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