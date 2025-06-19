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الكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب بالاردن

الكشف عن حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب بالاردن

2025-06-19 08:08:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مدير مستشفى الزرقاء الحكومي ان حالة الأطفال المصابين جراء سقوط جسم غريب في الأزرق "حسنة".
وأضاف أن الحالات حاليا قيد التقييم.
وكان محافظ الزرقاء قد صرح سابقا إن طفلتين إصيبتا جراء سقوط جسم غريب في الأزرق وحالتهما العامة حسنة.

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