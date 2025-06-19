الصبيحي: تعويض المتضررين من سقوط المسيرات مسؤولية الحكومة... والضمان يشمل من أصيب أثناء العمل

MENAFN - Amman Net) قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، في حديث هاتفي مع راديو البلد، إن سقوط المسيرات الذي شهدته بعض المناطق في المملكة مؤخرًا، وما نجم عنه من أضرار مادية وإصابة طفلة، يطرح تساؤلات حول من سيتولى تعويض المتضررين.

وأكد الصبيحي أن مسؤولية التعويض في مثل هذه الحالات تقع على الحكومات، خاصة في أوقات الكوارث والأزمات والحروب، إذ تبرز مسؤوليتها في حماية المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم، مشددًا على أن التعويضات الناتجة عن هذه الأضرار هي من مسؤوليات الدولة.

وأضاف أن للضمان الاجتماعي دورًا محوريًا في مثل هذه الظروف، يتمثل في محورين: الأول حماية النظام التأميني نفسه، والثاني وضع خطة استجابة لحالة الكارثة أو الأزمة. وأوضح أن الأشخاص المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وتعرضوا لأضرار مثل سقوط شظايا أو مسيّرة أثناء وجودهم على رأس عملهم، يُعتبر ما حدث لهم من ضمن إصابات العمل، ويشملهم تأمين إصابات العمل، من حيث التعويض والعلاج والرعاية الطبية.

وأشار الصبيحي إلى أن هناك حالة سابقة قام فيها الجيش بتعويض بعض المتضررين الذين سقطت على منازلهم مثل هذه الأجسام، واعتبر أن هذه اللفتة تعبر عن دور الدولة في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وختم بالتأكيد على أن المتضرر، كصاحب المنزل الذي تضرر دون أن يكون له ذنب في ذلك، يجب أن يتم تعويضه من قبل الدولة ممثلة بالحكومة وأجهزتها.