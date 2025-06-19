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وزارة العمل تعلن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية

وزارة العمل تعلن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية

2025-06-19 08:07:53
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- أعلنت وزارة العمل البدء بصرف دفعة من المساعدات النقدية اليوم الخميس، لـ4398 عاملاً من عمال قطاع غزة.

وأوحت في بيان، أنه ضمن جهود وزارة العمل المستمرة بالتعاون مع الشركاء لدعم عمال غزة وإسنادهم، سيتم صرف الدفعة المالية الـ15 لمساعدة عمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية، حيث أعلنت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بدعم من الصندوق القطري للتنمية للمرة الثالثة، صرف الدفعة لعمال غزة من حملة مختلف أنواع التصاريح، الذين تم تسريحهم قسرًا من أماكن عملهم داخل أراضي العام 48 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى المرضى العالقين والذين انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن خصصتها الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالتعاون مع الشركاء كافة.

وأكدت وزيرة العمل إيناس العطاري أن الوزارة تواصل جهودها مع الشركاء كافة من أجل دعم العمال وإسنادهم، في ظل الظروف والتداعيات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وما نجم عنها من فقدان العمال مصادر رزقهم، مضيفة أن هذه المساعدات تشكل جزءا من الجهود التي تضمن توفير الاحتياجات الأساسية لعمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية.

وهذه الدفعة من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لصرف 700 شيقل لكل عامل، من خلال شبكة PalPay حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى كل عامل على رقم الهاتف المحمول الخاص به.

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