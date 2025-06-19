وزارة العمل تعلن صرف دفعة مالية جديدة لمساعدة عمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية
وأوحت في بيان، أنه ضمن جهود وزارة العمل المستمرة بالتعاون مع الشركاء لدعم عمال غزة وإسنادهم، سيتم صرف الدفعة المالية الـ15 لمساعدة عمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية، حيث أعلنت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بدعم من الصندوق القطري للتنمية للمرة الثالثة، صرف الدفعة لعمال غزة من حملة مختلف أنواع التصاريح، الذين تم تسريحهم قسرًا من أماكن عملهم داخل أراضي العام 48 بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إضافة إلى المرضى العالقين والذين انقطعت بهم السبل وتم استقبالهم في مراكز سكن خصصتها الحكومة ممثلة بوزارة العمل بالتعاون مع الشركاء كافة.
وأكدت وزيرة العمل إيناس العطاري أن الوزارة تواصل جهودها مع الشركاء كافة من أجل دعم العمال وإسنادهم، في ظل الظروف والتداعيات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وما نجم عنها من فقدان العمال مصادر رزقهم، مضيفة أن هذه المساعدات تشكل جزءا من الجهود التي تضمن توفير الاحتياجات الأساسية لعمال غزة الموجودين في المحافظات الشمالية.
وهذه الدفعة من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لصرف 700 شيقل لكل عامل، من خلال شبكة PalPay حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى كل عامل على رقم الهاتف المحمول الخاص به.
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