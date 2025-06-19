3 اتفاقيات بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ مشروع مرتبط بالتوظيف
خبرني - وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك الإعمار الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع "التوظيف" من خلال ريادة الأعمال.
وحضر مراسم التوقيع كل من بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن وماتياس شميدت-روزن، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن، والذي وقّع الاتفاقيات نيابةً عن البنك.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا لأولويات التنمية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثّل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
سيسهم هذا الدعم الجديد في تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تقودها نساء، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل لإيجاد فرص اقتصادية جديدة وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
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