  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
3 اتفاقيات بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ مشروع مرتبط بالتوظيف

3 اتفاقيات بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ مشروع مرتبط بالتوظيف

2025-06-19 05:13:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك الإعمار الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع "التوظيف" من خلال ريادة الأعمال.

وحضر مراسم التوقيع كل من بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن وماتياس شميدت-روزن، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن، والذي وقّع الاتفاقيات نيابةً عن البنك.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا لأولويات التنمية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثّل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

سيسهم هذا الدعم الجديد في تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تقودها نساء، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل لإيجاد فرص اقتصادية جديدة وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

MENAFN19062025000151011027ID1109695374

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث