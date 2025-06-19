3 اتفاقيات بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ مشروع مرتبط بالتوظيف

خبرني - وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك الإعمار الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مشروع "التوظيف" من خلال ريادة الأعمال.

وحضر مراسم التوقيع كل من بيرترام فون مولتكه، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن وماتياس شميدت-روزن، مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن، والذي وقّع الاتفاقيات نيابةً عن البنك.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا لأولويات التنمية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثّل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

سيسهم هذا الدعم الجديد في تمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي تقودها نساء، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل لإيجاد فرص اقتصادية جديدة وفقاً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.