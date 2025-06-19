كييف: روسيا ترفض وقفاً لإطلاق النار منذ 100 يوم

قالت أوكرانيا الخميس إن روسيا ترفض منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقترحاً أميركياً وأوكرانياً بوقف الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات دون أي شروط مسبقة.

منذ بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية في وقت سابق هذا العام، جرت سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين أميركيين وروس وأوكرانيين بهدف وضع حد للحرب ولم تثمر عن نتائج.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سببيغا في بيان "مر 100 يوم بالضبط منذ أن قبلت أوكرانيا دون شروط مقترح السلام الأميركي لوقف إطلاق النار بشكل كامل ووضع حد للقتل والمضي قدما بعملية سلام حقيقية" مضيفا أن وقف إطلاق النار "خطوة أولى أساسية نحو السلام".

خلال عدة جولات من المحادثات المباشرة في تركيا، وضعت روسيا شروطا لبدء محادثات سلام اعتبرتها كييف "إنذارات نهائية".

ويسعى الكرملين للسيطرة على أربع مناطق أعلن ضمها منذ 2022 مع بدء الحرب، ويريد رئيسا جديدا لأوكرانيا غير فولوديمير زيلينسكي.

وخلال المحادثات استمرت قوات موسكو في تحقيق مكاسب وإن كانت مكلفة على خط المواجهة الشاسع، وتقول إن كييف ستستغل أي وقف للقتال لإعادة بناء قواتها المنهكة وتسليحها.

وقال سيبيغا إن "أوكرانيا متمسكة بالسلام. للأسف تواصل روسيا اختيار الحرب متجاهلة الجهود الأميركية لوضع حد للقتل".

وأضاف "حان الوقت للتحرك وإجبار روسيا على السلام. السلام من خلال القوة وزيادة العقوبات وتعزيز قدرات أوكرانيا".