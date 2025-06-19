بطارية صينية خارقة.. مدتها 3000 كلم وشحن فائق في 5 دقائق!

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة جديدة تعكس تصاعد الطموحات الصينية في مجال تخزين الطاقة المتقدمة، أعلنت شركة هواوي عن تسجيل براءة اختراع لبطارية صلبة تعتمد على مادة الكبريتيد، تتميز بمدى قيادة يصل إلى 3000 كيلومتر وقدرة على الشحن خلال خمس دقائق فقط، هذا الإعلان يأتي في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية لتطوير تقنيات البطاريات الصلبة التي تعتبر مستقبل التنقل الكهربائي.

تفاصيل البراءة، وفقا لموقع carnewschina، تشير إلى تصميم بطارية يتمتع بكثافة طاقة عالية تتراوح بين 400 و500 واط-ساعة لكل كيلوغرام، وهو ما يمثل زيادة بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالبطاريات التقليدية من نوع الليثيوم-أيون.

وتعتمد هواوي في تصميمها على تحسين الاستقرار الكيميائي للبطارية من خلال إضافة النيتروجين إلى إلكتروليت الكبريتيد، بهدف الحد من التفاعلات الجانبية التي تحدث عند واجهة الليثيوم، وهي مشكلة تعيق منذ فترة طويلة تطبيق البطاريات الصلبة التجارية.

وتعِد هذه التقنية بتحسين الأمان وزيادة عمر البطارية عبر تقليل تدهور المواد في هذه النقطة الحرجة.

تأتي مشاركة هواوي في هذا المجال ضمن توجهات أوسع في الصين، حيث تشهد شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات اهتماما متزايدا بالبطاريات الصلبة والمواد المرتبطة بها. بالرغم من أن هواوي لا تصنع البطاريات بنفسها، إلا أنها دخلت في مجال المواد الأولية الأساسية، خاصة إلكتروليتات الكبريتيد عالية التوصيل والتي تتميز بتكلفة مرتفعة قد تفوق أحيانا سعر الذهب. وقد تقدمت الشركة في وقت سابق هذا العام بطلب براءة اختراع منفصل لتقنية توليف هذه الإلكتروليتات.

ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس محاولة الشركات الصينية، مثل شاومي ونيو، للحد من اعتمادها على كبار موردي البطاريات مثل CATL وBYD، خاصة وأن تكلفة البطارية تشكل غالبية تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية. وتسعى هذه الشركات لتطوير سلاسل إنتاج رأسية تمكنها من السيطرة على هذه المكونات الحيوية.

في الوقت الذي لاقت فيه تصريحات هواوي بشأن مدى 3000 كيلومتر وشحن البطارية خلال خمس دقائق ردود فعل متباينة، حذر خبراء من أن هذه الأرقام لا تزال نظرية وتعتمد على بنية تحتية للشحن غير متوفرة تجارياً حتى الآن. إذ تواجه بطاريات الحالة الصلبة تحديات تقنية، مثل الموصلية الأيونية المنخفضة للإلكتروليتات الصلبة، ومقاومة الواجهات التي تحد من كفاءة الأداء. إضافة إلى ذلك، تعتبر تكاليف الإنتاج الحالية مرتفعة للغاية، حيث تبلغ بين 8000 و10000 يوان (1100–1400 دولار) لكل كيلوواط-ساعة، ما يعيق الانتشار الواسع لهذه التقنية في الأسواق.

على الصعيد العالمي، تعتبر شركات مثل تويوتا وباناسونيك وسامسونج من الرواد في مجال أبحاث وتطوير البطاريات الصلبة، حيث كشفت تويوتا عن نموذج أولي عام 2023 بمدى قيادة 1200 كيلومتر وشحن خلال 10 دقائق، مع خطط لتسويقه خلال خمس سنوات. لكن الصين تتقدم بسرعة، حيث تسجل شركاتها سنوياً أكثر من 7600 براءة اختراع في مجال البطاريات الصلبة، تمثل حوالي 37% من النشاط العالمي.

تستعد شركات تصنيع البطاريات الصينية مثل CATL لإطلاق إنتاج تجريبي لبطاريات صلبة هجينة بحلول 2027، فيما بدأت شركات أخرى مثل Going High-Tech وBeijing WeLion بإنتاج نماذج محدودة الحجم مع شهادات وطنية.

يبدو أن دخول هواوي إلى هذا المجال يعزز الزخم الذي تبذله الصين لقيادة الابتكار في البطاريات، ما قد يغير قواعد اللعبة في التنقل الكهربائي. نجاح هذه التكنولوجيا التجارية قد يقلل بشكل كبير من مخاوف مدى السير ويخفض أوقات الشحن إلى مستويات غير مسبوقة، مع توفير استقلالية طاقية أكبر لشركات السيارات والتكنولوجيا. لكن يبقى التحدي الأكبر في تحويل هذه الابتكارات المعملية إلى إنتاج صناعي واسع النطاق يحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة.