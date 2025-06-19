المؤشر نيكاي يتراجع من أعلى مستوى في 4 أشهر

المؤشر نيكاي يتراجع من أعلى مستوى في 4 أشهر
وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض بنسبة واحد بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام دفعت المؤشر إلى أعلى مستوى منذ 20 فبراير.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.
ودخل الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه السابع، في حين أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في حيرة من أمره حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية الإيرانية.
وقالت فوميكا شيميزو المحللة في نومورا "لا يزال التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط مؤثرا في ثقة المستثمرين، إذ يبدو أن الاتجاه الهبوطي يتسع".
وصعد 62 سهما على المؤشر نيكاي بينما تراجع 159 سهما. وسجل سهم تريند مايكرو أكبر الخسائر بالنسبة المئوية إذ هوى 8.4 بالمئة وتلاه سهم سكرين هولدنجز الذي هبط أربعة بالمئة.
وكان سهم نيبون ستيل من بين أكبر الرابحين، إذ صعد 2.3 بالمئة بعد استكمال استحواذ طال انتظاره على شركة يو.إس ستيل الأمريكية بقيمة 14.9 مليار دولار.
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