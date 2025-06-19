  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
المؤشر نيكاي يتراجع من أعلى مستوى في 4 أشهر

المؤشر نيكاي يتراجع من أعلى مستوى في 4 أشهر

2025-06-19 05:12:07
(MENAFN- Al-Bayan) تراجع المؤشر نيكاي في اليابان اليوم الخميس متخليا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر، وسط مخاوف المستثمرين بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض بنسبة واحد بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام دفعت المؤشر إلى أعلى مستوى منذ 20 فبراير.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

ودخل الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه السابع، في حين أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم في حيرة من أمره حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى إسرائيل في قصف المواقع النووية الإيرانية.

وقالت فوميكا شيميزو المحللة في نومورا "لا يزال التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط مؤثرا في ثقة المستثمرين، إذ يبدو أن الاتجاه الهبوطي يتسع".

وصعد 62 سهما على المؤشر نيكاي بينما تراجع 159 سهما. وسجل سهم تريند مايكرو أكبر الخسائر بالنسبة المئوية إذ هوى 8.4 بالمئة وتلاه سهم سكرين هولدنجز الذي هبط أربعة بالمئة.

وكان سهم نيبون ستيل من بين أكبر الرابحين، إذ صعد 2.3 بالمئة بعد استكمال استحواذ طال انتظاره على شركة يو.إس ستيل الأمريكية بقيمة 14.9 مليار دولار.

MENAFN19062025000110011019ID1109695366

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث