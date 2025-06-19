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سوريا تنفذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت

سوريا تنفذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت

2025-06-19 05:12:06
(MENAFN- Al-Bayan) صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية اليوم الخميس بأن سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما.

وتمثل الخطوة إنجازا مهما في مساعي سوريا لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وقال الحصرية لرويترز في دمشق إن أول معاملة تجارية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، وأضاف أن "الباب مفتوح أمام المزيد".

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