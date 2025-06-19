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الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعين نوويين في نطنز واراك بإيران

الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعين نوويين في نطنز واراك بإيران

2025-06-19 05:11:48
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه استهدف الليلة الماضية المفاعل النووي في منطقة اراك في إيران وما قال إنه موقع لتطوير الأسلحة النووية في منطقة نطنز.

وضمن مواقعها النووية، كان لدى إيران مفاعل أبحاث للماء الثقيل قيد الإنشاء، كان يعرف سابقا باسم أراك، ويحمل حاليا اسم خنداب.

وفي نطنز التي تعرضت للقصف في وقت سابق من الصراع المستمر منذ ستة أيام مع إسرائيل، بنت إيران مجمعا يعد محوريا في برنامجها النووي ويضم محطتين للتخصيب.

وتشكل مفاعلات الماء الثقيل تهديدا لمنع انتشار الأسلحة النووية، إذ يمكنها بسهولة إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه، مثل اليورانيوم المخصب، في صنع قلب قنبلة ذرية.

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