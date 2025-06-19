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غزة.. مقتل 18 فلسطينياً بنيران إسرائيلية

غزة.. مقتل 18 فلسطينياً بنيران إسرائيلية

2025-06-19 05:11:47
(MENAFN- Al-Bayan) أكد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الخميس مقتل 18 شخصا في القصف والغارات الإسرائيلية منذ الفجر، بينهم 15 كانوا ينتظرون تسلم مساعدات غذائية في وسط القطاع.

وقال محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني لفرانس برس "لدينا 18 شهيداً جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 15 منهم من منتظري المساعدات" قرب محور نتساريم وسط القطاع.

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