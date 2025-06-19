غزة.. مقتل 18 فلسطينياً بنيران إسرائيلية

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غزة.. مقتل 18 فلسطينياً بنيران إسرائيلية
(MENAFN- Al-Bayan) أكد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الخميس مقتل 18 شخصا في القصف والغارات الإسرائيلية منذ الفجر، بينهم 15 كانوا ينتظرون تسلم مساعدات غذائية في وسط القطاع.
وقال محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني لفرانس برس "لدينا 18 شهيداً جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 15 منهم من منتظري المساعدات" قرب محور نتساريم وسط القطاع.
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