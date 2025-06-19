الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى
القدس المحتلة 19 حزيران (بترا) - قاد عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الخميس، اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ،في بيان ، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وكانت أبواب المسجد الأقصى قد فتحت أمس الأربعاء، بعد إغلاق دام ستة أيام، منع خلالها المصلون من أداء الصلاة.
وتفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
19/06/2025 11:52:00
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كاتس: إعصار يجتاح طهران .. وقريبا أهداف أخرى
بينها دول عربية.. إدارة ترمب تمنح 36 دولة مهلة قبل الحظر
روسيا: الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران تدفع العالم إلى كارثة نووية
طهران تنفي ما قاله ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني الزحف على أبواب البيت الأبيض
هل تدخل الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
انقسام بين مؤيدي ترامب بسبب احتمال قصف إيران