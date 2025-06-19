الحاخام المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 19 حزيران (بترا) - قاد عضو الكنيست السابق الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، اليوم الخميس، اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ،في بيان ، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وكانت أبواب المسجد الأقصى قد فتحت أمس الأربعاء، بعد إغلاق دام ستة أيام، منع خلالها المصلون من أداء الصلاة.

وتفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

19/06/2025 11:52:00





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