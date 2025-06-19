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95.5% رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

95.5% رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

2025-06-19 05:07:51
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 19 حزيران (بترا)- بلغت نسبة رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات وتجربتهم أثناء إنجاز معاملتهم في مراكز الخدمات الحكومية 95.5 بالمئة، وفقا لنتائج استبيان شامل نفذته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال الربع الأول من العام الحالي لقياس مؤشرات الأداء وجودة الخدمات الحكومية.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، قالت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، إن هذه النتائج تمثل مؤشرا واضحا على التطور الملحوظ في أداء مراكز الخدمات الحكومية وتعكس التحسن في تجربة المواطن وسهولة الإجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة تضع المواطن في صلب عملية التطوير، كما تواصل جهودها لتقديم خدمات فعالة وسلسة ضمن بيئة خدمية متكاملة وسهلة الوصول، بهدف الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومواكبة تطلعاتهم.
وأضافت، إن مؤشرات الأداء الأخرى أظهرت كذلك مستويات متقدمة، حيث بلغ مؤشر الرضا العام عن جودة الخدمات 91.7 بالمئة، في حين سجل مؤشر صافي نقاط التوصية نسبة 85.6 بالمئة، ما يعكس ارتفاع ثقة المواطنين واستعدادهم لتوصية الآخرين باستخدام هذه الخدمات.
وأشارت الزعبي، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح النهج التشاركي للوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العامة، مؤكدة أن آراء المواطنين وتغذيتهم الراجعة تشكل مرجعا أساسيا في تطوير الخدمات وتحسين جودتها بشكل مستدام.
ويأتي هذا الإعلان في إطار نتائج استبيان رضا المواطنين الذي استهدف مرتادي مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة وشمل العديد من المؤشرات المرتبطة بجودة الأداء وتجربة المستخدم بهدف دعم جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
--(بترا)
غ ح/ أ أ
19/06/2025 11:54:23

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