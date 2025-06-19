95.5% رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية

95.5% رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات في مراكز الخدمات الحكومية
عمان 19 حزيران (بترا)- بلغت نسبة رضا المواطنين عن سهولة الإجراءات وتجربتهم أثناء إنجاز معاملتهم في مراكز الخدمات الحكومية 95.5 بالمئة، وفقا لنتائج استبيان شامل نفذته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال الربع الأول من العام الحالي لقياس مؤشرات الأداء وجودة الخدمات الحكومية.
وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، قالت أمين عام الوزارة سميرة الزعبي، إن هذه النتائج تمثل مؤشرا واضحا على التطور الملحوظ في أداء مراكز الخدمات الحكومية وتعكس التحسن في تجربة المواطن وسهولة الإجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة تضع المواطن في صلب عملية التطوير، كما تواصل جهودها لتقديم خدمات فعالة وسلسة ضمن بيئة خدمية متكاملة وسهلة الوصول، بهدف الاستجابة لاحتياجات المواطنين ومواكبة تطلعاتهم.
وأضافت، إن مؤشرات الأداء الأخرى أظهرت كذلك مستويات متقدمة، حيث بلغ مؤشر الرضا العام عن جودة الخدمات 91.7 بالمئة، في حين سجل مؤشر صافي نقاط التوصية نسبة 85.6 بالمئة، ما يعكس ارتفاع ثقة المواطنين واستعدادهم لتوصية الآخرين باستخدام هذه الخدمات.
وأشارت الزعبي، إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح النهج التشاركي للوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات العامة، مؤكدة أن آراء المواطنين وتغذيتهم الراجعة تشكل مرجعا أساسيا في تطوير الخدمات وتحسين جودتها بشكل مستدام.
ويأتي هذا الإعلان في إطار نتائج استبيان رضا المواطنين الذي استهدف مرتادي مراكز الخدمات الحكومية في مختلف محافظات المملكة وشمل العديد من المؤشرات المرتبطة بجودة الأداء وتجربة المستخدم بهدف دعم جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
--(بترا)
غ ح/ أ أ
19/06/2025 11:54:23
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