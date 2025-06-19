وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى باريس

عمان 19 حزيران(بترا)- بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ‎اليوم الخميس، زيارة عمل إلى باريس يلتقي خلالها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والأوضاع في المنطقة. --(بترا) ص خ/ أ أ 19/06/2025 11:56:32

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