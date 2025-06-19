العساف يظفر بجائزة افضل مدرب عربي للتايكواندو

العساف يظفر بجائزة افضل مدرب عربي للتايكواندو
عمان 19 حزيران (بترا)- فاز المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف بجائزة افضل مدرب عربي، وفق استفتاء نظمه احد المواقع المصرية لاختيار افضل الرياضيين العرب والإعلاميين الرياضيين.
وقال العساف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس، إن الجائزة تسلمها نيابة عنه مسؤول في السفارة الأردنية بالقاهرة في ظل صعوبة السفر بسبب الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
وأضاف، توجت بجائزة أفضل مدرب عربي من موقع "تتويج نيوز" لعام 2024، ما يؤكد تفوق التايكواندو الأردنية على مختلف الصعد.
--(بترا)
خ خ /اص/ أ أ
19/06/2025 10:40:39
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كاتس: إعصار يجتاح طهران .. وقريبا أهداف أخرى
بينها دول عربية.. إدارة ترمب تمنح 36 دولة مهلة قبل الحظر
روسيا: الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران تدفع العالم إلى كارثة نووية
طهران تنفي ما قاله ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني الزحف على أبواب البيت الأبيض
هل تدخل الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
انقسام بين مؤيدي ترامب بسبب احتمال قصف إيران