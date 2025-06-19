العساف يظفر بجائزة افضل مدرب عربي للتايكواندو

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 19 حزيران (بترا)- فاز المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف بجائزة افضل مدرب عربي، وفق استفتاء نظمه احد المواقع المصرية لاختيار افضل الرياضيين العرب والإعلاميين الرياضيين.

وقال العساف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس، إن الجائزة تسلمها نيابة عنه مسؤول في السفارة الأردنية بالقاهرة في ظل صعوبة السفر بسبب الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وأضاف، توجت بجائزة أفضل مدرب عربي من موقع "تتويج نيوز" لعام 2024، ما يؤكد تفوق التايكواندو الأردنية على مختلف الصعد.

--(بترا)

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19/06/2025 10:40:39