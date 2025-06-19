منحة ألمانية بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية

منحة ألمانية بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية
عمان 19 حزيران (بترا)- وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ثلاث اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع "التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية".
وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، حضر التوقيع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في الأردن ماتياس شميدت-روزن الذي وقع اتفاقيات المنح نيابة عن البنك.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة القائمة بين البلدين.
وأوضحت أن هذا الدعم سيسهم بتمكين ونمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وزيادة فرص الوصول إلى التمويل، إضافة الى التمكين الاقتصادي للمرأة وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، أكد شميدت-روزن، أن ألمانيا تلتزم بدعم تنمية القطاع الخاص في الأردن باعتباره مفتاحا لخلق فرص العمل الجديدة، مبينا أنه من خلال اتفاقية المنحة الموقعة اليوم، سنوفر تمويلا للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم نموها، ما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة رسمية ومستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
--(بترا)
و ر /ا ص/ أ أ
19/06/2025 10:49:07
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