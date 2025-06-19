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منحة ألمانية بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية

منحة ألمانية بقيمة 35 مليون يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية

2025-06-19 05:07:50
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 19 حزيران (بترا)- وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ثلاث اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع "التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية".
وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، حضر التوقيع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في الأردن ماتياس شميدت-روزن الذي وقع اتفاقيات المنح نيابة عن البنك.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة القائمة بين البلدين.
وأوضحت أن هذا الدعم سيسهم بتمكين ونمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وزيادة فرص الوصول إلى التمويل، إضافة الى التمكين الاقتصادي للمرأة وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جهته، أكد شميدت-روزن، أن ألمانيا تلتزم بدعم تنمية القطاع الخاص في الأردن باعتباره مفتاحا لخلق فرص العمل الجديدة، مبينا أنه من خلال اتفاقية المنحة الموقعة اليوم، سنوفر تمويلا للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم نموها، ما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة رسمية ومستدامة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
--(بترا)
و ر /ا ص/ أ أ
19/06/2025 10:49:07

MENAFN19062025000117011021ID1109695326

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