الدولار يرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية

الدولار يرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية
عمان 19 حزيران (بترا)- ارتفع الدولار اليوم الخميس، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، بينما يقيّم المتعاملون النبرة الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، بشأن التضخم.
ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.11 بالمئة ليصل إلى 99 دولارا، ويقترب من مكاسب أسبوعية بنحو 0.9 بالمئة، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر كانون الثاني الماضي.
وسجل اليورو أدنى مستوى في أسبوع، وتراجع في أحدث تعاملات 0.25 بالمئة ليصل إلى 1.1455 دولار، في طريقه لتسجيل 0.8 بالمئة خسارة أسبوعية، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط الماضي، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.14 بالمئة ليصل إلى 1.3403 دولار قبل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.
وسجل الفرنك السويسري 0.81995 مقابل الدولار قبيل قرار السياسة النقدية من البنك الوطني السويسري.
وفي أحدث تداولات سجل الين الياباني 145.13 مقابل الدولار.
وتراجع الدولار الأسترالي بما وصل إلى 0.5 بالمئة، وفي أحدث تعاملات بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 0.6489 دولار أميركي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة ليصل إلى 0.5998 دولار أميركي.
وشهدت عملات الأسواق الناشئة خسائر أيضًا وانخفض الوون الكوري الجنوبي واحدًا بالمئة.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
19/06/2025 10:15:21
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