الدولار يرتفع مقابل معظم العملات الرئيسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 حزيران (بترا)- ارتفع الدولار اليوم الخميس، مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، بينما يقيّم المتعاملون النبرة الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول، بشأن التضخم.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.11 بالمئة ليصل إلى 99 دولارا، ويقترب من مكاسب أسبوعية بنحو 0.9 بالمئة، وهو أقوى أداء أسبوعي منذ أواخر كانون الثاني الماضي.

وسجل اليورو أدنى مستوى في أسبوع، وتراجع في أحدث تعاملات 0.25 بالمئة ليصل إلى 1.1455 دولار، في طريقه لتسجيل 0.8 بالمئة خسارة أسبوعية، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط الماضي، كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.14 بالمئة ليصل إلى 1.3403 دولار قبل قرار السياسة النقدية لبنك إنجلترا، إذ من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

وسجل الفرنك السويسري 0.81995 مقابل الدولار قبيل قرار السياسة النقدية من البنك الوطني السويسري.

وفي أحدث تداولات سجل الين الياباني 145.13 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي بما وصل إلى 0.5 بالمئة، وفي أحدث تعاملات بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 0.6489 دولار أميركي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة ليصل إلى 0.5998 دولار أميركي.

وشهدت عملات الأسواق الناشئة خسائر أيضًا وانخفض الوون الكوري الجنوبي واحدًا بالمئة.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

19/06/2025 10:15:21