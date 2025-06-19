مستوطنون بقيادة غليك يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

مستوطنون بقيادة غليك يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة
وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وكانت أبواب مسجد الصخرة المشرفة فتحت أمس الأربعاء، بعد إغلاقٍ دام ستة أيام، مُنع خلالها المصلّون من أداء الصلاة.
وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كاتس: إعصار يجتاح طهران .. وقريبا أهداف أخرى
بينها دول عربية.. إدارة ترمب تمنح 36 دولة مهلة قبل الحظر
روسيا: الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران تدفع العالم إلى كارثة نووية
طهران تنفي ما قاله ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني الزحف على أبواب البيت الأبيض
هل تدخل الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
انقسام بين مؤيدي ترامب بسبب احتمال قصف إيران