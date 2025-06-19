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القدس: الاحتلال يجبر مواطنا ونجله على هدم منزليهما ذاتيا

القدس: الاحتلال يجبر مواطنا ونجله على هدم منزليهما ذاتيا

2025-06-19 05:05:55
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس -PNN- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا ونجله على هدم منزليهما قسرا، في بلدة بيت حنينا شمال القدس.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أجبرت المقدسي رامي علون ونجله محمد على تفريغ منزليهما وهدمهما ذاتيًا في بلدة بيت حنينا شمال القدس، تحت وطأة الغرامات الباهظة بحجة البناء دون ترخيص.

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