هيئة الأسرى تحذر من خطورة استمرار الاحتلال في منع المحامين من زيارة المعتقلين

هيئة الأسرى تحذر من خطورة استمرار الاحتلال في منع المحامين من زيارة المعتقلين
وأشارت إلى أن هذا المنع يضعف فرص معرفة أوضاعهم الصحية في ظل تفشي الأمراض والأوبئة والإجراءات القمعية التي يتعرضون لها.
وكانت الهيئة قد أعلنت الاثنين الماضي، أن إدارة سجون الاحتلال قررت إلغاء زيارات المحامين للمعتقلين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المعتقلون منذ بدء الإبادة، ما يفاقم عزلتهم وتصاعد القلق والمخاطر على مصيرهم.
ويعد هذا الإجراء امتدادا لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق المعتقلين منذ بدء الإبادة، إذ تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي كذلك، إلى جانب سلب المعتقلين جميع مقتنياتهم التي كانت تمكّنهم من الاطلاع على ما يجري خارج السجون، ما جعلهم يعيشون في عزلة هي الأقسى والأشد منذ سنوات طويلة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
كاتس: إعصار يجتاح طهران .. وقريبا أهداف أخرى
بينها دول عربية.. إدارة ترمب تمنح 36 دولة مهلة قبل الحظر
روسيا: الهجمات الإسرائيلية على المواقع النووية في إيران تدفع العالم إلى كارثة نووية
طهران تنفي ما قاله ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني الزحف على أبواب البيت الأبيض
هل تدخل الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
انقسام بين مؤيدي ترامب بسبب احتمال قصف إيران