كاتس: خامنئي سيُحاسب واستهداف المستشفيات جرائم حرب

كاتس: خامنئي سيُحاسب واستهداف المستشفيات جرائم حرب
وتابع كاتس "وجّهت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش لتصعيد الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للسلطة في إيران، ردًا على التصعيد الإيراني الأخير ومن أجل إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل وزعزعة النظام".
وأكد كاتس أن هدف الهجمات الإسرائيلية هو إزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل وزعزعة النظام الإيراني.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إيران "ستدفع ثمنا باهظا" بعدما أصاب صاروخ مستشفى سوروكا في جنوب إسرائيل.
وذكر نتنياهو في منشور على إكس: "هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في طهران يدفعون ثمنا باهظا".
ويأتي ذلك، بعد أن أطلقت إيران أكبر رشقة صاروخية منذ بدء حربها مع إسرائيل استهدفت خلالها مستشفى سوروكا ومبنى البورصة في تل أبيب مخلّفة دماراً واسعاً وخسائر مادية وبشرية وصلت إلى 65 إصابة في آخر تحديث للإسعاف الإسرائيلي.
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