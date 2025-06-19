كاتس: خامنئي سيُحاسب واستهداف المستشفيات جرائم حرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن استهداف المستشفيات والمباني السكنية في إسرائيل يُعد جريمة حرب، مؤكدًا أن المرشد الإيراني علي خامنئي "سيحاسب" على هذه الهجمات.وتابع كاتس "وجّهت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش لتصعيد الهجمات على أهداف استراتيجية تابعة للسلطة في إيران، ردًا على التصعيد الإيراني الأخير ومن أجل إزالة التهديدات عن دولة إسرائيل وزعزعة النظام".وأكد كاتس أن هدف الهجمات الإسرائيلية هو إزالة التهديدات التي تواجه إسرائيل وزعزعة النظام الإيراني.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إيران "ستدفع ثمنا باهظا" بعدما أصاب صاروخ مستشفى سوروكا في جنوب إسرائيل.

وذكر نتنياهو في منشور على إكس: "هذا الصباح، أطلق الطغاة الإرهابيون الإيرانيون صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى مدنيين في وسط البلاد. سنجعل الطغاة في طهران يدفعون ثمنا باهظا".

ويأتي ذلك، بعد أن أطلقت إيران أكبر رشقة صاروخية منذ بدء حربها مع إسرائيل استهدفت خلالها مستشفى سوروكا ومبنى البورصة في تل أبيب مخلّفة دماراً واسعاً وخسائر مادية وبشرية وصلت إلى 65 إصابة في آخر تحديث للإسعاف الإسرائيلي.