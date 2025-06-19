إسرائيل تستغل الأضرار في سوروكا للترويج لروايتها ضد إيران

إسرائيل تستغل الأضرار في سوروكا للترويج لروايتها ضد إيران
يأتي ذلك بهدف عرض ما وصفه بـ"الاستهداف المتعمّد من قبل النظام الإيراني للمستشفيات والسكان المدنيين في إسرائيل"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة المستشفى، في محاولة لاستغلال الأضرار التي لحقت في المستشفى للترويج للرواية الإسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى“سوروكا” في مدينة بئر السبع إصابة مباشرة، مما أدى إلى أضرار كبيرة.
وفي بيان رسمي، أكد المستشفى تعرض أحد مبانيه للقصف، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم حجم الأضرار وعدد الإصابات. كما طالب إدارة المستشفى المواطنين بعدم التوجه إلى المركز الطبي في هذه المرحلة، لتسهيل عمليات الطوارئ.
وأعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، ، تعرضه لإصابة مباشرة "غير مسبوقة في تاريخ الجهاز الصحي الإسرائيلي"، أسفرت عن أضرار واسعة دون إصابات خطيرة، وأدت إلى إغلاقه أمام المرضى باستثناء الحالات الطارئة والمنقذة للحياة.
وجاء قصف المشفى الإسرائيلي بعدما قصف جيش الاحتلال أمس محيط مبنى الهلال الأحمر الإيراني شمالي العاصمة طهران، حيث أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، تصاعد الدخان من الموقع المستهدف.
وكانت إيران أطلقت دفعة صاروخية جديدة على إسرائيل، وسط تواصل الحرب بين الطرفين، وذلك في خضم تحذيرات أميركية من احتمالية التدخل العسكري لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
وشهدت إسرائيل، صباح اليوم الخميس، أضرارا مادية وبشرية جسيمة إثر الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، والتي وُصفت بأنها الأوسع منذ بداية التصعيد.
وتسبب القصف بأضرار كبيرة في مناطق الجنوب، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط أحد الصواريخ بشكل مباشر على مبنى وسط مدينة تل أبيب، ما أسفر عن دمار واسع في الموقع. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت إصابة مبنى البورصة في رمات غان شرق تل أبيب.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود بلاغات عن عالقين في منطقة تل أبيب الكبرى، وسط جهود مستمرة من طواقم الإنقاذ للتعامل مع تداعيات القصف.
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