إسرائيل تستغل الأضرار في سوروكا للترويج لروايتها ضد إيران

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، توجيهات بفتح غرفة عمليات إعلامية داخل مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، تعمل من خلالها إسرائيل على عرض الأضرار للصحافة الأجنبية.

يأتي ذلك بهدف عرض ما وصفه بـ"الاستهداف المتعمّد من قبل النظام الإيراني للمستشفيات والسكان المدنيين في إسرائيل"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة المستشفى، في محاولة لاستغلال الأضرار التي لحقت في المستشفى للترويج للرواية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى“سوروكا” في مدينة بئر السبع إصابة مباشرة، مما أدى إلى أضرار كبيرة.

وفي بيان رسمي، أكد المستشفى تعرض أحد مبانيه للقصف، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم حجم الأضرار وعدد الإصابات. كما طالب إدارة المستشفى المواطنين بعدم التوجه إلى المركز الطبي في هذه المرحلة، لتسهيل عمليات الطوارئ.

وأعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، ، تعرضه لإصابة مباشرة "غير مسبوقة في تاريخ الجهاز الصحي الإسرائيلي"، أسفرت عن أضرار واسعة دون إصابات خطيرة، وأدت إلى إغلاقه أمام المرضى باستثناء الحالات الطارئة والمنقذة للحياة.

وجاء قصف المشفى الإسرائيلي بعدما قصف جيش الاحتلال أمس محيط مبنى الهلال الأحمر الإيراني شمالي العاصمة طهران، حيث أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، تصاعد الدخان من الموقع المستهدف.

وكانت إيران أطلقت دفعة صاروخية جديدة على إسرائيل، وسط تواصل الحرب بين الطرفين، وذلك في خضم تحذيرات أميركية من احتمالية التدخل العسكري لتدمير البرنامج النووي الإيراني.

وشهدت إسرائيل، صباح اليوم الخميس، أضرارا مادية وبشرية جسيمة إثر الرشقة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، والتي وُصفت بأنها الأوسع منذ بداية التصعيد.

وتسبب القصف بأضرار كبيرة في مناطق الجنوب، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط أحد الصواريخ بشكل مباشر على مبنى وسط مدينة تل أبيب، ما أسفر عن دمار واسع في الموقع. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت إصابة مبنى البورصة في رمات غان شرق تل أبيب.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود بلاغات عن عالقين في منطقة تل أبيب الكبرى، وسط جهود مستمرة من طواقم الإنقاذ للتعامل مع تداعيات القصف.