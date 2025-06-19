أميركا تعيد تموضع قواتها بالشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع إيران

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- قال مسؤولان أميركيان، اليوم الخميس، إن الجيش الأميركي بدأ بتحريك بعض الطائرات والسفن الحربية من قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، تحسبا لأي هجوم إيراني محتمل، في ظل التصعيد العسكري المتسارع بالمنطقة.

وأوضح المسؤولان، في تصريحات لوكالة "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن عملية إعادة التموضع تهدف إلى حماية القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة. وامتنعا عن تحديد عدد الأصول العسكرية التي تم تحريكها أو وجهتها النهائية.

ووفقا لأحد المسؤولين، فقد غادرت سفن تابعة للبحرية الأميركية ميناء في البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس، بينما جرى نقل طائرات من قاعدة العديد الجوية في قطر، خاصة تلك التي لم تكن داخل ملاجئ محصنة.

وأضاف: "هذه خطوة وقائية معتادة، فأمن القوات الأميركية يأتي على رأس الأولويات".

وفي خطوة موازية، أصدرت السفارة الأميركية في قطر، اليوم، تحذيرا مؤقتا يفرض قيودا على دخول موظفيها إلى قاعدة العديد الجوية، ودعت الموظفين والمواطنين الأميركيين في قطر إلى توخي الحذر الشديد في ظل التوترات الإقليمية.

وتعد قاعدة العديد أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وتلعب دورا محوريا في العمليات الأميركية بالمنطقة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يكتنف الغموض موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن انخراط بلاده المباشر في الحرب التي تقودها إسرائيل ضد إيران.

وكانت إسرائيل قد بدأت منذ يوم الجمعة الماضي حملة قصف جوي مكثفة استهدفت مواقع نووية وصاروخية داخل إيران، متهمة طهران بأنها على وشك تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران بشدة.

وبالتزامن، أفادت مصادر أن حاملة طائرات أميركية غادرت منطقة المحيطين الهندي والهادئ متجهة نحو الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الانتشار العسكري الأميركي هناك.

وفي تطور لافت، قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمس الأربعاء، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة برسالة واضحة مفادها أن أي مشاركة أميركية مباشرة في الهجوم الإسرائيلي ستقابل برد حازم من طهران.

تأتي هذه المستجدات في ظل أجواء متوترة، حيث يدخل الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران يومه السابع، وسط حركة نزوح داخل العاصمة الإيرانية طهران، وترقب دولي لأي تصعيد قد يقود إلى مواجهة إقليمية أوسع.