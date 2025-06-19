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نتنياهو : الطغاة سيدفعون الثمن

نتنياهو : الطغاة سيدفعون الثمن

2025-06-19 05:05:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عقب قصف إيراني على مستشفى سوروكا في بئر السبع، إنه سيجعل من وصفهم بـ"الطغاة" في طهران يدفعون الثمن.
وقال نتنياهو: "الطغاة الإرهابيون في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين في وسط إسرائيل."
وأُصيب نحو 50 شخصًا على الأقل بجروح، صباح الخميس، نتيجة القصف الإيراني على مستشفى سوروكا، بحسب ما أفادت مصادر طبية.
وفي بيان، قال متحدث باسم جهاز نجمة داود الحمراء إن الفرق الطبية "تقدم العلاج الطبي وتُجلي شخصين إلى المستشفى، وهما في حالة خطرة، فضلًا عن 30 شخصًا إصابتهم طفيفة"، مشيرًا إلى أن فرق إسعاف إضافية "تعالج مصابين عدة في مواقع مختلفة".
وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أفاد بأن "عشرات الصواريخ الباليستية" أُطلقت خلال الهجوم الإيراني.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت مفاعل آراك النووي الإيراني خلال الليل، مشيرًا إلى أن 40 طائرة مقاتلة نفذت غارات على عشرات الأهداف داخل إيران، بينها المفاعل النووي.

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