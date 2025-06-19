بسبب لعبة.. رجل أعمال صيني يدخل قائمة الأغنياء

بسبب لعبة.. رجل أعمال صيني يدخل قائمة الأغنياء
الدمى، التي تُباع في صناديق مفاجآت ضمن ما يُعرف بـ"الصندوق الأعمى" (Blind Box)، حققت مبيعات مذهلة أدّت إلى نفادها من المتاجر خلال دقائق من طرحها، فيما ارتفعت أسعار إعادة بيعها إلى أضعاف السعر الأصلي على منصات التداول الإلكترونية.
وراء هذا النجاح المذهل يقف رجل الأعمال الصيني وانغ نينغ، مؤسس شركة "بوب مارت" (Pop Mart) المصنعة للدمى، الذي أصبح اليوم عاشر أغنى رجل في الصين بثروة تقدر بـ22.7 مليار دولار، وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس". وقد تضاعفت قيمة أسهم شركته المدرجة في بورصة هونغ كونغ ثلاث مرات مدفوعةً بشعبية دمى لابوبو واتساع ظاهرة الصناديق المفاجئة.
بدأ وانغ نينغ رحلته من متجر صغير افتتحه عام 2009 في منطقة تُعرف بـ"وادي السيليكون الصيني"، بعد تخرّجه في تخصص الإعلان من جامعة تشنغتشو. لاحظ مبكرًا ولع الشباب بالألعاب القابلة للتحصيل، وكانت انطلاقته الكبرى عام 2016 مع إطلاق خط دمى "مولي" بالتعاون مع الفنان كيني وونغ. ثم جاء النجاح العالمي المدوي مع "لابوبو"، التي صممها الفنان كاسينغ لونغ.
وقد زاد من شهرة "لابوبو" اهتمام مشاهير عالميين بها مثل ريهانا، دوا ليبا، وليسا من فرقة Blackpink، في حين امتلأت منصات مثل تيك توك ويوتيوب بمقاطع توثق مقتنيات المعجبين ورفوفهم الممتلئة بالدمى، مما عمّق من جنون الاقتناء وساهم في تعزيز مكانة العلامة عالميًا.
وبينما تستمر دمى لابوبو في جذب ملايين المتابعين، تواصل شركة "بوب مارت" التوسّع في أسواق آسيا وأوروبا وأميركا، مؤكدة أن صناعة الترفيه والاقتناء لم تعد مجرد تسلية، بل أصبحت اقتصادًا كاملاً يدرّ المليارات.
لبنان 24
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