بسبب لعبة.. رجل أعمال صيني يدخل قائمة الأغنياء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحوّلت دمى "لابوبو" المحشوة ذات الملامح الظريفة والأسنان البارزة إلى ظاهرة عالمية اجتاحت الإنترنت وأثارت سباق اقتناء محموم بين عشاق الموضة وهواة الجمع من جيل الألفية وجيل Z، حتى أصبحت رمزًا ثقافيًا معاصرًا ومادة دسمة لمنصات التواصل الاجتماعي.



الدمى، التي تُباع في صناديق مفاجآت ضمن ما يُعرف بـ"الصندوق الأعمى" (Blind Box)، حققت مبيعات مذهلة أدّت إلى نفادها من المتاجر خلال دقائق من طرحها، فيما ارتفعت أسعار إعادة بيعها إلى أضعاف السعر الأصلي على منصات التداول الإلكترونية.



وراء هذا النجاح المذهل يقف رجل الأعمال الصيني وانغ نينغ، مؤسس شركة "بوب مارت" (Pop Mart) المصنعة للدمى، الذي أصبح اليوم عاشر أغنى رجل في الصين بثروة تقدر بـ22.7 مليار دولار، وفقًا لتصنيف مجلة "فوربس". وقد تضاعفت قيمة أسهم شركته المدرجة في بورصة هونغ كونغ ثلاث مرات مدفوعةً بشعبية دمى لابوبو واتساع ظاهرة الصناديق المفاجئة.



بدأ وانغ نينغ رحلته من متجر صغير افتتحه عام 2009 في منطقة تُعرف بـ"وادي السيليكون الصيني"، بعد تخرّجه في تخصص الإعلان من جامعة تشنغتشو. لاحظ مبكرًا ولع الشباب بالألعاب القابلة للتحصيل، وكانت انطلاقته الكبرى عام 2016 مع إطلاق خط دمى "مولي" بالتعاون مع الفنان كيني وونغ. ثم جاء النجاح العالمي المدوي مع "لابوبو"، التي صممها الفنان كاسينغ لونغ.



وقد زاد من شهرة "لابوبو" اهتمام مشاهير عالميين بها مثل ريهانا، دوا ليبا، وليسا من فرقة Blackpink، في حين امتلأت منصات مثل تيك توك ويوتيوب بمقاطع توثق مقتنيات المعجبين ورفوفهم الممتلئة بالدمى، مما عمّق من جنون الاقتناء وساهم في تعزيز مكانة العلامة عالميًا.



وبينما تستمر دمى لابوبو في جذب ملايين المتابعين، تواصل شركة "بوب مارت" التوسّع في أسواق آسيا وأوروبا وأميركا، مؤكدة أن صناعة الترفيه والاقتناء لم تعد مجرد تسلية، بل أصبحت اقتصادًا كاملاً يدرّ المليارات.

لبنان 24