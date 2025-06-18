قراصنة مؤيدون لإسرائيل يسرقون 90 مليون دولار من منصة إيرانية للعملات المشفرة

خبرني - تعرضت منصة "نوبيتكس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، للاختراق وسرقة أكثر من 90 مليون دولار يوم الأربعاء، وفقاً لشركة تحليلات بلوكتشين "إليبتيك Elliptic".

وقالت شركة Elliptic إنه تم سحب الأموال من محافظ المنصة إلى عناوين تحمل رسائل مناهضة للحكومة تشير صراحةً إلى الحرس الثوري الإيراني، مما يشير إلى هجوم إلكتروني ذي دوافع سياسية.

وأعلنت مجموعة القرصنة المؤيدة لإسرائيل "Gonjeshke Darande"، أو "العصفور المفترس"، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها ستنشر شفرة المصدر الخاصة بالمنصة. وذكرت "Gonjeshke Darande" أن المنصة كانت معطلة وقت نشر هذا المنشور.

كما أعلنت مجموعة "العصفور المفترس" مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني منفصل على بنك "سبه" الإيراني المملوك للدولة هذا الأسبوع.

يأتي ذلك مع مرور اليوم السادس من اندلاع العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، واستمرار تبادل إطلاق الصواريخ والهجمات الجوية بين البلدين.

وهدد المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة يوم الأربعاء بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه"، رداً على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بالاستسلام غير المشروط.

وعلى الرغم من عدم نسب الأصول المسروقة بشكل قاطع إلى مجموعة القراصنة، فإن Elliptic قالت إن الأموال أُرسلت إلى عناوين مشفرة يرجح أن القراصنة لا يستطيعون السيطرة عليها، مما يشير إلى أنه تم تدمير الأموال عمداً كعمل رمزي وليس الهدف سرقتها بغرض الربح.

وربط البحث الذي أجرته شركة Elliptic المنصة بالحرس الثوري الإيراني، وهو فرع قوي من الجيش في البلاد، وقالت الشركة إنها تواصل مراقبة تدفقات الأصول الافتراضية المرتبطة بالكيانات الإيرانية وأنها حدثت أدوات الامتثال الخاصة بها لتعكس التهديدات الناشئة في النظام البيئي للعملات المشفرة في المنطقة.