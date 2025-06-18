قراصنة مؤيدون لإسرائيل يسرقون 90 مليون دولار من منصة إيرانية للعملات المشفرة

قراصنة مؤيدون لإسرائيل يسرقون 90 مليون دولار من منصة إيرانية للعملات المشفرة
خبرني - تعرضت منصة "نوبيتكس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران، للاختراق وسرقة أكثر من 90 مليون دولار يوم الأربعاء، وفقاً لشركة تحليلات بلوكتشين "إليبتيك Elliptic".
وقالت شركة Elliptic إنه تم سحب الأموال من محافظ المنصة إلى عناوين تحمل رسائل مناهضة للحكومة تشير صراحةً إلى الحرس الثوري الإيراني، مما يشير إلى هجوم إلكتروني ذي دوافع سياسية.
وأعلنت مجموعة القرصنة المؤيدة لإسرائيل "Gonjeshke Darande"، أو "العصفور المفترس"، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنها ستنشر شفرة المصدر الخاصة بالمنصة. وذكرت "Gonjeshke Darande" أن المنصة كانت معطلة وقت نشر هذا المنشور.
كما أعلنت مجموعة "العصفور المفترس" مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني منفصل على بنك "سبه" الإيراني المملوك للدولة هذا الأسبوع.
يأتي ذلك مع مرور اليوم السادس من اندلاع العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، واستمرار تبادل إطلاق الصواريخ والهجمات الجوية بين البلدين.
وهدد المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي الولايات المتحدة يوم الأربعاء بـ"ضرر لا يمكن إصلاحه"، رداً على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران بالاستسلام غير المشروط.
وعلى الرغم من عدم نسب الأصول المسروقة بشكل قاطع إلى مجموعة القراصنة، فإن Elliptic قالت إن الأموال أُرسلت إلى عناوين مشفرة يرجح أن القراصنة لا يستطيعون السيطرة عليها، مما يشير إلى أنه تم تدمير الأموال عمداً كعمل رمزي وليس الهدف سرقتها بغرض الربح.
وربط البحث الذي أجرته شركة Elliptic المنصة بالحرس الثوري الإيراني، وهو فرع قوي من الجيش في البلاد، وقالت الشركة إنها تواصل مراقبة تدفقات الأصول الافتراضية المرتبطة بالكيانات الإيرانية وأنها حدثت أدوات الامتثال الخاصة بها لتعكس التهديدات الناشئة في النظام البيئي للعملات المشفرة في المنطقة.
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