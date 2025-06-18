الأردن .. حصان يركض عكس السير ويُسبب أزمة مرورية قرب جسر المطار - فيديو

خبرني - شهد أحد الطرق الرئيسية قرب جسر المطار في العاصمة الأردنية عمّان حادثة غريبة تسببت في فوضى مرورية وحالة من الذعر بين السائقين، بعد أن ظهر حصان يركض عكس اتجاه السير لمسافة طويلة.

ووفقاً لشهادة المواطن محمد ملو العين لموقع "خبرني" مساء الاربعاء، فإن الحادثة وقعت أثناء عودته من مدينة العقبة، حيث فوجئ بازدحام مروري غير معتاد بالقرب من جسر المطار، قبل أن يكتشف أن سببه حصان طليق يركض بسرعة عكس السير.

وقال ملو العين إنه حاول مع عدد من السائقين السيطرة على الحصان، حيث حاول اعتراضه عبر التقدم عليه بسيارته، لكن دون جدوى، مشيراً إلى أن الحصان واصل الركض حتى منطقة جسر مادبا، واصطدم خلال ذلك بسيارتين، ما زاد من تعقيد الموقف.

وأضاف أنه تواصل مع مركز الطوارئ 911 للإبلاغ عن الواقعة، مؤكداً أن الحصان قطع مسافة طويلة حتى وصل إلى منطقة قريبة من جامعة الزيتونة، دون أن يتمكن أحد من إيقافه.

وأكد ملو العين أن الحصان كان لا يزال طليقاً حتى لحظة حديثه، معرباً عن ارتياحه لعدم وقوع إصابات خطيرة أو حوادث مميتة، وقال: "نحمد الله أن الأمر لم يتفاقم أكثر".

ولم تتضح بعد ملابسات هروب الحصان أو الجهة المسؤولة عن الحادثة.

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