الأردن .. حصان يركض عكس السير ويُسبب أزمة مرورية قرب جسر المطار - فيديو

الأردن .. حصان يركض عكس السير ويُسبب أزمة مرورية قرب جسر المطار - فيديو
خبرني - شهد أحد الطرق الرئيسية قرب جسر المطار في العاصمة الأردنية عمّان حادثة غريبة تسببت في فوضى مرورية وحالة من الذعر بين السائقين، بعد أن ظهر حصان يركض عكس اتجاه السير لمسافة طويلة.
ووفقاً لشهادة المواطن محمد ملو العين لموقع "خبرني" مساء الاربعاء، فإن الحادثة وقعت أثناء عودته من مدينة العقبة، حيث فوجئ بازدحام مروري غير معتاد بالقرب من جسر المطار، قبل أن يكتشف أن سببه حصان طليق يركض بسرعة عكس السير.
وقال ملو العين إنه حاول مع عدد من السائقين السيطرة على الحصان، حيث حاول اعتراضه عبر التقدم عليه بسيارته، لكن دون جدوى، مشيراً إلى أن الحصان واصل الركض حتى منطقة جسر مادبا، واصطدم خلال ذلك بسيارتين، ما زاد من تعقيد الموقف.
وأضاف أنه تواصل مع مركز الطوارئ 911 للإبلاغ عن الواقعة، مؤكداً أن الحصان قطع مسافة طويلة حتى وصل إلى منطقة قريبة من جامعة الزيتونة، دون أن يتمكن أحد من إيقافه.
وأكد ملو العين أن الحصان كان لا يزال طليقاً حتى لحظة حديثه، معرباً عن ارتياحه لعدم وقوع إصابات خطيرة أو حوادث مميتة، وقال: "نحمد الله أن الأمر لم يتفاقم أكثر".
ولم تتضح بعد ملابسات هروب الحصان أو الجهة المسؤولة عن الحادثة.
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