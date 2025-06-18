"المخطوط البحري في الإمارات والخليج العربي".. أنواع ومميزات

MENAFN - Al-Bayan) يعد كتاب ((المخطوط البحري في الإمارات والخليج العربي)) للدكتور عادل الكسادي، الصادر عن إدارة البحوث والدراسات بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لعام 2024، من الدراسات القيمة التي تتطلب جهوداً كبيرة في إبرازها وتقديمها للقراء، حيث يتميز هذا الإصدار بتنوع ميادينه وبمجالاته الفسيحة التي يسعى للحديث عنها الباحثون والمختصون من المواطنين الذين يفهمون مرامي تراث الإمارات ويدركون إيماءاته.

يرصد الكتاب ويُوثق مميزات المعرفة الملاحية في الإمارات، وطبيعة وأنواع المخطوط البحري المُتمثل في المرشدات البحرية التي تركها نواخذة البحر، وشرح المصطلحات المرتبطة بالمخطوط البحري، وتاريخ ظهور وتطور المخطوط البحري، ودور أبناء الإمارات والخليج العربي في تأليف المخطوطات البحرية، ويعرض الكتاب أنواع المخطوط البحري ونماذج من تلك المخطوطات والمرشدات البحرية.

إثراء

ويُّعد هذا الكتاب صوناً لتراث الوطن الأصيل، وإثراء للمكتبة التُراثية الإماراتية، حيثُ تُعد المخطوطات الملاحية البحرية جزءاً مهماً من التراث الثقافي البحري في الإمارات والخليج، حيث وثّقت معارف الملاحين وتجاربهم في الإبحار والفلك، وقد ساهمت أسماء بارزة كابن ماجد والنوخذة عبدالله بن محمد بن حسن في نقل المعارف، ومن أبرز تلك المخطوطات خريطة الشيخ مانع المعروفة باسم ((نالية الشيخ مانع)) وهي خريطة مغاصات اللؤلؤ في الخليج، ومخطوطة النوخذة جاسم بن سالم بن كلبان من نواخذة رأس الخيمة، وأهل البحر في الإمارات، وذلك لمعرفتهم الرصينة بقواعد علم البحر وفنون الملاحة.

ومن أبرز فصول الكتاب، ((المعرفة الملاحية البحرية في الإماراتية))، حيث يروي كيف اعتمد الملاحون العرب قديماً على علم الفلك والنجوم لتحديد الاتجاهات ومواعيد السفر، وقد كانت لديهم خبرات واسعة قبل الإسلام في هذا المجال، ما ساعدهم في الإبحار والصيد والتنقل قي الصحراء والبحر. كما اعتمدوا أيضاً على مراقبة النجوم والقمر لتحديد الوقت والفصول والأنواء، ما ساهم في نشأة علم ((الملاحة البحرية)) وربطه بعلم الفلك لتوجيه السفن واستثمار الرياح.

وتحدث الفصل الثاني من الكتاب عن مفهوم المخطوط البحري ((المرشدات الملاحية))، مسلطاً الضوء على أهمية المخطوطات البحرية القديمة التي استخدمها أهل الخليج كدليل ملاحي شامل يُعرف بـ((الرحماني))، ويجمع بين المعرفة الفلكية والعلمية في توجيه السفن، واعتُبر مرجعاً علمياً نظم بعضه بالشعر.

علوم البحر

وتناول الفصل الثالث من الكتاب ((المخطوطات البحرية المتقدمة في الإمارات)) مخطوطات الشيخ أحمد بن ماجد، والذي ترك مخطوطات ومدونات نثرية وشعرية عن علوم البحر وفن الملاحة، وهي محفوظة ضمن مجموعة واحدة في مكتبة باريس الوطنية.

ويتطرق فصل ((المخطوطات البحرية المتأخرة في الإمارات)) إلى مخطوط النوخذة الشيخ عبدالله بن محمد بن حسن السركال، وهو يعد من أقطاب الملاحة البحرية الذين شهدوا فترة التحول من المعرفة الملاحية القديمة إلى المعرفة الملاحية الحديثة. وتناول هذا الفصل أيضاً خريطة مغاصات اللؤلؤ في الخليج العربي التي وضعها الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم سنة 1940م.

وأيضاً مخطوط النوخذة جاسم بن سالم بن كلبان من نواخذة رأس الخيمة، والذي يعتبره أهل البحر في الإمارات شيخ النواخذة لمعرفته الرصينة بقواعد علم البحر وفنون الملاحة، وتطرق هذا الفصل أيضاً بالحديث عن مخطوط النوخذة علي عبدالله الميرزا.

وسلط فصل ((تصنيفات المخطوط البحري (المرشدات البحرية)))، الضوء على تصنيف المخطوط البحري أو المرشدات الملاحية وقسمها إلى: (الرحماني الفلكي – مرشدات السفر البحري في بحر العرب والخليج العربي – المرشدات النثرية – الرزنامات البحرية).

كما أشار فصل ((المخطوطات البحرية في بحر العرب والخليج العربي)) إلى بعض الملاحين الذين وضعوا المرشدات البحرية الشعرية أو النثرية، ومن أبرزهم الملاح الحضرمي سعيد بن سالم باطايع الذي ألف مرشدتين بحريتين، والملاح ناصر بن علي الخضوري أبرز الملاحيين العمانيين وغيرهم.