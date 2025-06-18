"الرزفة".. تراث إماراتي عريق يجسد الفخر والشهامة

الرزفة هي فن متجذر بعمق في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، يحكي تفاصيل حضارة يتقن شعبها الكثير من الفنون، وأولها فن الوقوف بشموخ والابتسام، كما أنها تعبير لافت عن صفات الشهامة المتمثلة بملامح الفرح والفخر المرسومة على أوجه المشاركين فيها، يجمع هذا الفن بين الأداء الحركي والشعر، ويؤدى في المناسبات الاجتماعية والوطنية، مثل الأعراس والمهرجانات والاحتفالات الرسمية.

تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بالفنون التراثية، كونها جزءاً من الهوية الوطنية، حيث تعمل المؤسسات التراثية، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، على استقطاب الفرق الشعبية المتخصصة في هذا الفن، وتقديم الدعم لها، وتشهد هذه الفرق تزايداً ملحوظاً في أعدادها، وأعداد المنتسبين إليها، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالحفاظ على هذا الإرث الثقافي ونشره، وحرص المجتمع الإماراتي على الحفاظ على الموروثات الشعبية المتعلقة بالتراث.

أنغام الأصالة

يقول سعيد المزيود قائد فرقة المزيود الحربية: ((الرزيف هو الفن الشعبي الرسمي للدولة، والأكثر ظهوراً في المناسبات القومية والرسمية والاجتماعية، يتكون من مجموعة من الرجال يرتدون الزي الشعبي، يشكلون صفين متقابلين، في حدود عشرة رجال، وقد يصل العدد إلى عشرين، بينهم مسافة من 10 إلى 20 متراً، يقوم الشاعر، وهو العمود الفقري للرزفة، بتلقينهم أبيات الشعر، ليرددوها خلفه في حالة من التناغم والبهجة، وفيها يهز المشاركون رؤوسهم على إيقاع الغناء، وقد تتكون الرزفة من شاعر أو أكثر، وكلما زاد عدد الشعراء، زادت حيوية الإبداع)).

حوار شعري

ويضيف المزيود: ((يعتمد موضوع الرزيف على ما يقوله الشاعر بداية من جملة شعرية ملحنة، تعبّر عن الحماس أو الفخر أو الشجن، وتتنوع المواضيع، فقد تكون حواراً شعرياً بين الشعراء يتناول التاريخ، أو وصف الحروب وأبطالها، أو الاعتزاز بالوطن، تردد على نغم ألحان شعبية مستوحاة من البيئة البدوية، بينما يتحرك عدد من الرجال في الساحة حول حلقة الرزفة أو داخلها، يستعرضون أسلحتهم التقليدية بخفة، إذ تتطلب الرزفة لياقة بدنية ورشاقة لتأديتها)).

فئات متنوعة

ويوضح قائلاً: ((تستهوي الرزفة الكبار والصغار، على حد سواء، وتمارس من قبل فئات متنوعة في المجتمع، وربما يعد ذلك أحد العوامل التي أسهمت في استمراريتها وأهميتها، حيث تقوم على مبدأ المشاركة الجماعية، التي تجمع بين مختلف فئات المجتمع، ما يعزز مفهوم الأداء الشعبي المشترك في أجواء من الفخر والانتماء)).

الرزفة عبر الأجيال

يقول ناصر سعيد الطنيجي المشرف على فرقة الذيد الحربية: ((الرزفة نوع من الأهازيج الشعبية الخاصة بأهل البادية، في الماضي لم تستخدم الموسيقى أو الأدوات الإيقاعية، لهذا يتمتع المشاركون بها بأصوات عذبة، تشبه الألحان الموسيقية المتناغمة، ومع تطور الحياة، تطورت الرزفة، وأصبحت ترافقها الدفوف والطبول، وأحياناً الموسيقى الحديثة، ويؤدى هذا الفن بتعبيرات جسدية رائعة ومتناغمة مع الألحان، تظهر مهارة في التعامل مع الأسلحة التقليدية، كالعصا والبندقية والسيف والخنجر، ويسمى الشخص الذي يتحرك بين الصفين باليويل)).

مساحة إبداعية للشعراء

ويتابع: ((تتميز الرزفة بأنها مساحة إبداعية للشعراء، حيث يتم التفاعل بينهم بأسلوب ارتجالي، يحمل طابعاً ترحيبياً أو جواباً مميزاً، أي أن الشاعر يستدعي الآخر بالترحيب به، الذي يرتجل بدوره ويجاوب بطريقة مبدعة، وعن أنواع الرزفة، توجد الحربية، التي يكون موضوعها فخراً وحماساً وشجاعة، ولها طابع خاص، تكون بصوت واحد ولحن مختلف، ومن الفنون المتعارف عليها عند أهل البادية في الرزفة أيضاً، فن ((الهزفة))، وفيها يتمايل ((الرزيفة)) على إيقاع معين، بحركة تشبه الأمواج، هذا النوع من الفنون رغم جماليته، إلا أنه لم يعد مستخدماً في أيامنا هذه، كما أن الرزفة تأخذ اسمها من الحركة التي يؤديها المشاركون في أدائها، فيقال فلان يرزف، أي يشارك في الرزفة)).

وعن الحفاظ على هذا الموروث العريق، يقول الطنيجي: ((تنتقل الرزفة عبر الأجيال بشكل مباشر، من خلال المشاركة والتعلم، إذ يحرص الآباء على تشجيع أبنائهم على أدائها في مختلف المناسبات، من خلال تكليفهم بأدوار تناسب أعمارهم ضمن فعاليات الرزفة، ما يتيح لهم فرصة تعلم هذا الفن بشكل تدريجي، كما تقوم جمعيات التراث في الإمارات، بدور فاعل في تدريب الأطفال والمبتدئين على هذا الفن الشعبي الأصيل، حيث يكتسب الأطفال المهارات والخبرات، من خلال التحفيز المستمر، ومتابعة العروض التي تقدمها الفرق أثناء المناسبات الاجتماعية، كالأعراس والأعياد)).

اعتراف دولي

يقول جمعة المزروعي قائد فرقة المثايل الحربية: ((الرزفة من أبرز فنون الأداء التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز المشهد الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات، ونحرص على أدائها في مناسباتنا، واستقبال ضيوف الوطن، كما أنها تلعب دوراً محورياً في إحياء الشعر التقليدي وحفظه، فما تزال ((شلّات)) الرزفة حاضرة في وجدان الثقافة الإماراتية، منذ عصور طويلة، ومستمرة كنبع لا ينضب، يمنح المؤدين إحساساً عميقاً بأصالة هويتهم، وفخرهم بجذورهم، كما يبدع شعراؤها اليوم في صياغة أبيات خاصة، تنسج بعناية، لتضفي على كل عرض من عروض الرزفة طابعاً فريداً، يميزها عن غيرها، إذ يحرصون على نظم قصائد مبتكرة ومخصصة لكل مناسبة، ما يضفي عليها طابعاً فريداً، يعكس روح الحدث)).

ويضيف: ((تحتل الرزفة مكانة مميزة بين فنون الأداء الشعبية، لما لها من جذور عميقة ومتأصلة في التراث الثقافي للدولة، هذه الأهمية البارزة، دفعت إلى التعريف بهذا الفن العريق، وتسليط الضوء عليه من قبل منصة اليونيسكو، التي تعد منبراً عالمياً لحماية تراث الشعوب، وفي ديسمبر 2015، أدرجت الرزفة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، ما عزز مكانتها كعنصر ثقافي مهم، يثري التراث الإنساني العالمي، ويعكس عظمة وثراء الثقافة الإماراتية)).