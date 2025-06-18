شجرة الغاف.. كنز بيئي ورمز التراث الطبيعي

تُعد شجرة الغاف رمزاً من رموز التراث الطبيعي والثقافي في دولة الإمارات، حيث تحمل مكانة خاصة في قلوب أهلها، هذه الشجرة المُعمّرة التي تنتمي إلى البيئة الصحراوية تتميز بقدرتها الفريدة على الصمود في أصعب الظروف المناخية، ما جعلها جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وحياة الإماراتيين.

كما يمكن أن تظل هذه الشجرة خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية؛ وهي من الأشجار الضرورية للأنواع الحيوانية والنباتية على حد سواء، وتمتلك قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية القاحلة للدولة.

وفي الماضي لعبت شجرة الغاف دوراً حيوياً في حياة السكان المحليين، فقد كانت توفر لهم الظل في بيئة قاسية، حيث أنها تُعدّ بمثابة مكان للراحة والاجتماعات تحت ظلالها الوارفة، وكان شيوخ القبائل يتشاورون ويتخذون قراراتهم المصيرية تحت ظلالها ما أكسبها مكانة رمزية في الحياة الاجتماعية؛ بالإضافة إلى ذلك كانت تُعتبر مصدراً للغذاء والرعي للحيوانات، حيث كانت أوراقها وبذورها تغذي الإبل والماعز في أوقات الشح.

وأما بالنسبة لجذوع شجرة الغاف فقد كان يتم تقطيعها إلى أخشاب تستخدم في بناء المنازل البسيطة وصناعة الأدوات كذلك، وهذا ما جعلها شجرة متعددة الاستخدامات وكنزاً طبيعياً لا يُقدّر بثمن.

وتتميز شجرة الغاف بقدرتها على البقاء في البيئة الصحراوية دون الحاجة إلى كميات كبيرة من المياه، حيث تمتد جذورها إلى أعماق الأرض للوصول إلى مصادر المياه الجوفية، كما أنها تعمل كمصدٍّ طبيعي للرياح، ما يساعد في تقليل التصحر وزحف الرمال، و تُعدّ أيضاً موطناً للعديد من الكائنات الحية مثل الطيور والحشرات، ما يساهم في تعزيز التنوع البيولوجي في البيئة الصحراوية.

وتمثل شجرة الغاف رمزاً للصمود والتكيف مع التحديات، وهي قيم تعكس روح الإماراتيين في بناء وطنهم لذلك؛ أولاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أهمية كبيرة، وعمل على حمايتها وتعزيز وجودها في الدولة.

واليوم، تُعتبر شجرة الغاف رمزاً وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم اختيارها شعاراً لعام التسامح في عام 2019، ما يؤكد على قيمتها في تعزيز معاني الوحدة والسلام.

ومع التقدم الحضري والزيادة السكانية واجهت شجرة الغاف خطر التراجع بسبب تدمير موائلها الطبيعية. ولكن بفضل الجهود البيئية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، تم إطلاق مبادرات لحماية أشجار الغاف وتشجيع زراعتها في المناطق المختلفة، وتُعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث الطبيعي للأجيال القادمة، كما أنها تعتبر اليوم جزءاً من هوية الإماراتيين وتاريخهم العريق، فهي تجسد قيم الصمود والعطاء، وترمز أيضاً للترابط بين الإنسان وبيئته.

واليوم يُعد الحفاظ على شجرة الغاف واجباً وطنياً وضرورة بيئية لضمان استمراريتها كرمز خالد للأصالة الإماراتية.