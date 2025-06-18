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عيون الشعر الإماراتي

عيون الشعر الإماراتي

2025-06-18 07:18:57
(MENAFN- Al-Bayan)

البارحه يـوم ارتِفـاع الميـازين

ذْكِـرْت مـن لـونَه تِشعْشـَع بـالأنوار

يَليـن بـان الصـبح مـا غَضـّت العين

كَنّـي علـى جَمـر المياهيـل مـن نار

يــا ونِّــتي وَنّــة ربــوعٍ معَطشـين

فِـيْ موضـعٍ خـالي بعيـدٍ عـن الـدَار

وَنّـــاتْ مَطعـــونٍ ورَبْعــه مجَفّيــن

وَأهْــل الطلايِـب لاحجيـن ولهـم ثـار

فِـيْ شـَف مِـنْ لـونَه مِثـلْ شـَمسٍ تبِين

عَـنْ ثَـر سـواد الليـل وتْوَضّح انْهار

حلمتهـم وأصـبَحت أنـا خـالي يـدين

الطيــف قَرّبْهِــم ثَـر الطيـف عَيّـار

يـا غارة الله كيف أضيِّع وأنا ذهين

وأنـا مساني في الهوى سنين وامرار

شـِرعي اغمرَن لي و شِرع غيري مولمين

خــايَرْت والخــايور لـي زاد سـمّار

يـا نَفـسْ كَـمّ أنْصـَحك باطِن و تَعصين

وأقــول شـيلي عَـنْ هـواهم بمِقـدار

خــايف علـى كِـثر المحبـِّه تـذوبين

ذوب الصـّفر لـي ذاب فـي كـُورْ صَفّار

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