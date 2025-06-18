يقـول المتوصف

خَشْم: أنْف.

شرح المثل: قُرْبُ المسافةِ بين الأفراد، كَقُرْبِ الأنف من العين، وأيضاً يُقالُ: ربيعك خشمك، أي أنَّ صديقك قريبٌ جداً منك ويُلازِمُك مِثْلَ أنفك.

مضربه: في من يُسْألُ عن علاقته بأناسٍ مُعيَّنِينَ، فيقول: أنا وهُم خَشْم وعين، أو عندما يُريدُ شخصٌ أنْ يوضِّح مَدَى قُرْبِه من غيره وصداقتِه القويَّةِ مَعَه.