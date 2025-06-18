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يقـول المتوصف

يقـول المتوصف

2025-06-18 07:18:57
(MENAFN- Al-Bayan) أنا وهُم خَشْم وعين
المعاني:
أنا وهُم: أنا (المتكلم)، وهم أناسٌ مُعَيَّنُون، كالأصدقاء مثلاً.

خَشْم: أنْف.

شرح المثل: قُرْبُ المسافةِ بين الأفراد، كَقُرْبِ الأنف من العين، وأيضاً يُقالُ: ربيعك خشمك، أي أنَّ صديقك قريبٌ جداً منك ويُلازِمُك مِثْلَ أنفك.
مضربه: في من يُسْألُ عن علاقته بأناسٍ مُعيَّنِينَ، فيقول: أنا وهُم خَشْم وعين، أو عندما يُريدُ شخصٌ أنْ يوضِّح مَدَى قُرْبِه من غيره وصداقتِه القويَّةِ مَعَه.

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