"إرثي".. تجربة تنموية تحتفي بالحرفة وتكرس مفاهيم الاستدامة

MENAFN - Al-Bayan) يقدم مجلس ((إرثي للحرف المعاصرة)) تجربة تنموية رائدة في توظيف الحرف اليدوية كركيزة اقتصادية وثقافية داعمة لمسارات التنمية المستدامة، إذ نجح منذ تأسيسه في الانتقال بالحرفة من كونها إرثاً ثقافياً إلى منظومة متكاملة تسهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها المجتمعي والاقتصادي، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالصناعات الإبداعية.

وأسهم المجلس، من خلال برامجه ومبادراته، في دعم وتمكين مئات الحرفيات في المنطقة العربية، عبر العضوية والمشاريع والدورات التدريبية، التي ساعدتهن على تطوير مهاراتهن والوصول إلى أسواق أوسع. وبينت تقارير دولية، من بينها تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية، أن النساء يشكلن ما بين 60 إلى 80 % من القوى العاملة في قطاع الحرف، نظراً لطبيعة هذا المجال، الذي ينسجم مع خصوصية المرأة، ويرتكز على المهارة والإبداع دون الحاجة إلى الجهد البدني أو ساعات العمل الطويلة.

وفي تصريح لـ((البيان)) أكدت ريم بن كرم، مدير عام مجلس ((إرثي للحرف المعاصرة))، أن النجاحات التي حققها المجلس محلياً وعالمياً جاءت بفضل توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس ((إرثي)) للحرف المعاصرة،، التي أرست بيئة داعمة، مكنت المرأة من اكتساب مهارات مستدامة، ووفرت حاضنة معرفية، عززت من حضورها في القطاعات الاقتصادية والثقافية. وأضافت: ((بتوجيهات سموها شهد المجلس تحولاً نوعياً في تمكين المرأة، وأسهم في بناء منظومة إنتاجية متجددة، تقوم على الحرفة والمعرفة)).

كما لفتت إلى أن المجلس عمل على تطوير بنية مؤسسية متكاملة، تضم برامج تدريب وتأهيل، ومنصات دعم معرفية، ومناهج علمية متخصصة، إلى جانب أرشيف بصري ورقمي، يدعم إثراء المحتوى الحرفي في المنطقة، مشيرة إلى أن منتسبي المجلس تمكنوا من إنتاج مواد خام مبتكرة ومستدامة، أسهمت في تمكين المصممين وبيوت الحرف، والارتقاء بجودة المخرجات الإبداعية.

برامج تبادل

وفي إحصاءات إنجازات المجلس خلال العام الماضي تمكن ((إرثي)) من تنظيم 16 ورشة تدريبية، شاركت فيها 250 حرفية، إلى جانب تنظيم برامج تبادل حرفي وفعاليات مجتمعية، استقطبت أكثر من 1000 مشارك، وتوقيع خمس شراكات استراتيجية، هدفت إلى توسيع نطاق التأثير، وتعزيز بيئة الصناعات الحرفية في المنطقة.

كما أكد المجلس حرصه على مواكبة التوجهات العالمية في مجالات الإنتاج المستدام، من خلال استخدام المواد الطبيعية مثل سعف النخيل بديلاً للبلاستيك، وإجراء دراسات دورية لتطوير الإنتاج الأخلاقي والبيئي. وتأتي هذه الجهود في وقت بلغ فيه حجم سوق الحرف اليدوية العالمي نحو 739.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفق بيانات صادرة عن ((جراند فيو ريسيرش))، والتي توقعت نمواً سنوياً مركباً بنسبة 4.9% حتى عام 2030، مدفوعاً بارتفاع الطلب على المنتجات اليدوية ذات الطابع الثقافي والأخلاقي.

وفي إطار تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري تبنى المجلس برامج ومبادرات تركز على تقليل الهدر، وإعادة الاستخدام، واستثمار المهارات والجماليات في توليد الدخل، منسجماً بذلك مع التحولات العالمية نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، كما شارك في عدد من الجلسات الحوارية الدولية، التي نظمها مجلس الحرف العالمي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، والتي أكدت أهمية دعم الحرف اليدوية في بناء منظومة اقتصادية متجددة قادرة على مواجهة التحديات.