"الفيلم الأوروبي" يعود إلى أبوظبي 23 الجاري

"الفيلم الأوروبي" يعود إلى أبوظبي 23 الجاري
يضم مهرجان هذا العام مجموعة مختارة من 17 فيلماً أوروبياً من مجموعة متنوعة من مختلف دول أوروبا، وتتضمن: لاتفيا، وبولندا، وهولندا، ومالطا، وألمانيا، وتشيكيا، والنمسا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلغاريا، وليتوانيا، وأيرلندا، والمجر، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسلوفينيا.
وفي إضافة مميزة هي الأولى من نوعها للمهرجان، يشهد هذا العام عرض فيلم إماراتي بعنوان ((فتى الجبل)). ويعد هذا العمل السينمائي المُلهم ثمرة جهود فريق إماراتي يضم 32 ممثلاً وكادراً فنياً، بقيادة المخرجة الإماراتية الشابة زينب شاهين.
ويستضيف المجمّع الثقافي فعاليات المهرجان، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالعروض المقدمة، كما يتيح المهرجان فرصة فريدة للانغماس في الثقافتين الأوروبية والإماراتية، واكتشاف المواهب السينمائية المتميزة والمشاركة في تبادل حيوي للأفكار. كما يستضيف مهرجان الفيلم الأوروبي أيضاً ورشة عمل مجانية لمدة ثلاثة أيام بعنوان ((صناعة وتمويل الأفلام: من الفكرة إلى الشاشة)). يقدم الورشة الخبيرة السينمائية الأوروبية المرموقة، غرازييلا بيلدشايم.
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