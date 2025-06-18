"الفيلم الأوروبي" يعود إلى أبوظبي 23 الجاري

MENAFN - Al-Bayan) تنظم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، بالشراكة مع المجمّع الثقافي أبوظبي، وبمشاركة سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الثقافية التابعة لها في الإمارات، الدورة الثانية من مهرجان الفيلم الأوروبي السنوي في أبوظبي، وذلك في الفترة من 23 إلى 29 يونيو الجاري، حيث سيحظى الحضور بفرصة الانغماس في عوالم سينمائية متنوعة، واكتشاف حكايات وقصص أوروبية آسرة.

يضم مهرجان هذا العام مجموعة مختارة من 17 فيلماً أوروبياً من مجموعة متنوعة من مختلف دول أوروبا، وتتضمن: لاتفيا، وبولندا، وهولندا، ومالطا، وألمانيا، وتشيكيا، والنمسا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلغاريا، وليتوانيا، وأيرلندا، والمجر، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسلوفينيا.

وفي إضافة مميزة هي الأولى من نوعها للمهرجان، يشهد هذا العام عرض فيلم إماراتي بعنوان ((فتى الجبل)). ويعد هذا العمل السينمائي المُلهم ثمرة جهود فريق إماراتي يضم 32 ممثلاً وكادراً فنياً، بقيادة المخرجة الإماراتية الشابة زينب شاهين.

ويستضيف المجمّع الثقافي فعاليات المهرجان، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالعروض المقدمة، كما يتيح المهرجان فرصة فريدة للانغماس في الثقافتين الأوروبية والإماراتية، واكتشاف المواهب السينمائية المتميزة والمشاركة في تبادل حيوي للأفكار. كما يستضيف مهرجان الفيلم الأوروبي أيضاً ورشة عمل مجانية لمدة ثلاثة أيام بعنوان ((صناعة وتمويل الأفلام: من الفكرة إلى الشاشة)). يقدم الورشة الخبيرة السينمائية الأوروبية المرموقة، غرازييلا بيلدشايم.