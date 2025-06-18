  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"الفيلم الأوروبي" يعود إلى أبوظبي 23 الجاري

"الفيلم الأوروبي" يعود إلى أبوظبي 23 الجاري

2025-06-18 07:18:56
(MENAFN- Al-Bayan) تنظم بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، بالشراكة مع المجمّع الثقافي أبوظبي، وبمشاركة سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الثقافية التابعة لها في الإمارات، الدورة الثانية من مهرجان الفيلم الأوروبي السنوي في أبوظبي، وذلك في الفترة من 23 إلى 29 يونيو الجاري، حيث سيحظى الحضور بفرصة الانغماس في عوالم سينمائية متنوعة، واكتشاف حكايات وقصص أوروبية آسرة.

يضم مهرجان هذا العام مجموعة مختارة من 17 فيلماً أوروبياً من مجموعة متنوعة من مختلف دول أوروبا، وتتضمن: لاتفيا، وبولندا، وهولندا، ومالطا، وألمانيا، وتشيكيا، والنمسا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلغاريا، وليتوانيا، وأيرلندا، والمجر، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسلوفينيا.

وفي إضافة مميزة هي الأولى من نوعها للمهرجان، يشهد هذا العام عرض فيلم إماراتي بعنوان ((فتى الجبل)). ويعد هذا العمل السينمائي المُلهم ثمرة جهود فريق إماراتي يضم 32 ممثلاً وكادراً فنياً، بقيادة المخرجة الإماراتية الشابة زينب شاهين.

ويستضيف المجمّع الثقافي فعاليات المهرجان، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالعروض المقدمة، كما يتيح المهرجان فرصة فريدة للانغماس في الثقافتين الأوروبية والإماراتية، واكتشاف المواهب السينمائية المتميزة والمشاركة في تبادل حيوي للأفكار. كما يستضيف مهرجان الفيلم الأوروبي أيضاً ورشة عمل مجانية لمدة ثلاثة أيام بعنوان ((صناعة وتمويل الأفلام: من الفكرة إلى الشاشة)). يقدم الورشة الخبيرة السينمائية الأوروبية المرموقة، غرازييلا بيلدشايم.

MENAFN18062025000110011019ID1109693529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث