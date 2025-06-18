وفد ألماني يطّلع على خدمات مكتبة محمد بن راشد

MENAFN - Al-Bayan) استقبلت مكتبة محمد بن راشد، وفداً رفيع المستوى من القنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، برئاسة القنصل العام سيبيله بفاف، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الذي استهل اللقاء بالتعبير عن تقديره للحراك الثقافي المزدهر في ألمانيا، ودورها في دعم الفنون والآداب، وما تحتضنه من مؤسسات ثقافية رائدة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي العالمي، إلى جانب استعراض أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المعرفة على مستوى العالم.

وأشار إلى حرص مكتبة محمد بن راشد على مواكبة هذه التحولات من خلال تقديم خدمات رقمية متقدمة، دون أن تغفل عن دور الكتاب الورقي كمصدر أصيل للمعرفة، مؤكداً دورها وجهة معرفية متميزة للطلاب والباحثين، بما توفره من مرافق متكاملة وقاعات دراسية مجهزة وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جهتها، أشادت القنصل سيبيله بفاف، بالمكتبات المتخصصة في مكتبة محمد بن راشد التي تحتضن مصادر علمية وثقافية تغطي مختلف اللغات والثقافات، وخاصة مكتبة الأطفال، التي تقدم برامج تفاعلية تُنمّي خيال الطفل وتُثري معارفه بطريقة مبتكرة وجذابة. كما أعربت عن تقديرها للجهود المتميزة التي بذلها فريق المكتبة في تنظيم الجولات التعريفية لموظفي القنصلية خلال الأيام الماضية، والتي أتاحت لهم فرصة استكشاف أروقة المكتبة والتعرف إلى مرافقها المتنوعة من قرب.

وتضمنت الجولة زيارة لمعرض الذخائر، الذي يضم مجموعة نادرة من المخطوطات والمطبوعات التاريخية التي توثق مسيرة المعرفة البشرية، إضافة إلى معرض الصحافة العربية، الذي يُسلّط الضوء على محطات بارزة في تاريخ الإعلام العربي وتطوره.

في ختام الزيارة، أهدى معالي محمد أحمد المر نسخة موقعة من كتابه ((مدغشقر.. سواحل وقوارب)) إلى القنصل الألماني، التي بدورها أهدت معاليه نسخة من الكتاب الألماني العربي ((سندريلا وسندباد وسنوحي)).

وعبّرت القنصل سيبيله بفاف عن امتنانها لهذه التجربة الثقافية المميزة، مؤكدة أن مكتبة محمد بن راشد أصبحت أيقونة معرفية في المنطقة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي على خارطة الثقافة العالمية.