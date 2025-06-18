تكريم توم كروز بجائزة أوسكار فخرية

MENAFN - Al-Bayan) سيحصل الممثل والمنتج الأمريكي توم كروز على أوسكار فخرية قبل احتفال توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026، وفق ما أفاد المنظمون أول من أمس، وهي الأولى التي يحصل عليها في مسيرته في هوليوود. واختير كروز لتلقي تمثال صغير لمساهماته في السينما، إلى جانب مصممة الرقص ديبي ألن ومصمم الإنتاج وين توماس. كذلك، ستحصل دولي بارتن على جائزة جان هيرشولت الإنسانية لعملها الإنساني المستمر منذ عقود.

وحصل توم كروز (62 عاماً) على أربعة ترشيحات لجوائز الأوسكار لكنه لم يفز بأي منها، رغم تحقيقه شهرة عالمية لأدواره في أفلام ((ميشن إمباسيبل)) و((توب غان)).

وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في بيان ((إن التزام توم كروز المذهل تجاه مجتمع صناعة الأفلام والتجربة المسرحية (...) ألهمنا جميعاً)).