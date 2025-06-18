بعد أوروبا.. خط وسط سان جرمان يسعى لإخضاع العالم

MENAFN - Al-Bayan) جدد البرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيش، والإسباني فابيان رويس، هذا الثلاثي الساحر لفريق باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا، سيطرته على خط الوسط، مع انطلاقة كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة، بعد أيام معدودة من إخضاع أوروبا.

لسوء حظه، كان أتلتيكو مدريد الإسباني أول من أمسك كرة النار، في ظل درجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية تحت أشعة الشمس عند ظهيرة الأحد الماضي بتوقيت لوس أنجلوس، فسحقه سان جرمان برباعية نظيفة أظهرت بشكل واضح الفجوة الفنية الكبيرة بين الفريقين.

وهذا ما دفع بمدرب ((روخيبلانكوس)) الأرجنتيني دييغو سيميوني للتحسّر بعد المباراة قائلاً: ((إن بمقدور سان جرمان إبرام صفقات كبيرة متى يشاء، بالدلالة على الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا القادم خلال الميركاتو الشتوي مقابل 70 مليون يورو)).

لكن الأهم من ذلك هو الدور المحوري الذي أداه لاعبو الوسط الثلاثة، حتى أن فيتينيا ألمح مازحاً: أعتقد أن الأمر كان أصعب قليلاً على أتلتيكو، لأنهم لا يمتلكون الكرة، وكان صعباً عليهم الركض خلفها في ظل درجة الحرارة العالية.

هيمن فريق العاصمة الفرنسية على الكرة بنسبة لامست الـ75 في المئة من الوقت. وفي ظل استراتيجية أتلتيكو الدفاعية بشكل شبه دائم، سيطر فيتينيا ورويس ونيفيش على الملعب بفضل مهاراتهم الفنية ((بلغت نسبة دقة تمريراتهم الـ95% أو أكثر لكل منهم)) ورؤيتهم الثاقبة، وضغطهم لاستعادة الكرة عند الحاجة، كما سجل رويس وفيتينيا هدفاً لكل منهما.

سمح هذا المزيج من الصفات للثلاثي بالسيطرة على الوسط في جميع مباريات فريق العاصمة تقريباً هذا الموسم، بما فيها المباريات الكبيرة التي خاضها على مستوى قارة أوروبا، من ليفربول الانجليزي إلى مواطنه أرسنال مروراً بإنتر ميلان الإيطالي الذي ألحق به هزيمة ساحقة في نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة.

الإيقاع

وقبل المباراة التي يمكن وصفها بنقطة التحول ضد مانشستر سيتي الانجليزي، قال مدرب سان جرمان الإسباني لويس إنريكي: يتميز خط الوسط بجودة عالية، ومن الصعب جداً أن تكون لاعباً أساسياً بلا منافس في باريس سان جرمان، في الواقع، أظهر هؤلاء الثلاثة أنهم لا يُستبدلون أو يُعوضون، مظهرين تفوقاً كبيراً عن البدلاء وارن زائير-إيمري وسيني مايولو وحتى الكوري الجنوبي كانغ-إن لي.

تابع إنريكي الذي يعتمد على الاستحواذ والضغط من أجل استعادة الكرة: هذا الثلاثي يقدم كل منهم شيئاً مختلفاً ويسمح لنا بالهجوم والدفاع معاً، لاعبو خط الوسط هم من يسمحون لي بتطوير خطتي، طالباً منهم السيطرة المطلقة، لكن أيضاً بتسجيل أهداف أكثر من الموسم الماضي.

كان انضمام البرتغالي جواو نيفيش الصيف الماضي وراء تألق مواطنه فيتينيا. في الواقع، يُعدّ مواطنه الشاب ((20 عاماً)) لاعباً بارعاً في استعادة الكرة، بالإضافة إلى مهاراته الفنية. يقول القائد البرازيلي ماركينيوس ((إنه لاعب خارق)).

لكنّ التغيير الأبرز في هذا المجال مقارنة بالموسم الماضي هو الدولي الإسباني فابيان رويس، حيث واجه صعوبة في ترسيخ مكانه منذ وصوله قادماً من نابولي الإيطالي قبل ثلاث سنوات، لكن فوزه بكأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده منحه ثقة متجددة، وهو الآن، في الـ29 من عمره، يُنافس على مستوى عالٍ جداً.

كما يتمتع أيضاً بخلفية فنية وهدوء يسمح له بتمرير الكرة للأمام دون عوائق، وقد تجلى تميزه أيضاً في التسجيل من خلال هدفه المهم ضد أرسنال على ملعب بارك دي برانس ((2-1)) في نصف النهائي، إضافة إلى هدفه الأخير الذي سجله ضد أتلتيكو.