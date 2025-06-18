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أمين عام اتحاد الإمارات للكرة يشارك في قمة "FIFA"

أمين عام اتحاد الإمارات للكرة يشارك في قمة "FIFA"

2025-06-18 07:18:55
(MENAFN- Al-Bayan) شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في القمة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، التي انطلقت، أول من أمس، في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية على هامش بطولة كأس العالم للأندية 2025، بحضور جياني إينفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعدد من نجوم الكرة العالمية.

وتعد قمة ((FIFA)) التنفيذية لكرة القدم منصة للحوار وتبادل الأفكار بين الاتحادات الوطنية الأعضاء ومسؤولي ((FIFA))، بهدف تطوير منظومة كرة القدم من خلال الحلقات النقاشية، تتناول العديد من الموضوعات أبرزها، مسابقات السيدات والشباب وبرنامج FIFA Forward، الذي يعد من أهم البرامج الداعمة للاتحادات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية وتنظيم المسابقات.

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