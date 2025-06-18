أمين عام اتحاد الإمارات للكرة يشارك في قمة "FIFA"

وتعد قمة ((FIFA)) التنفيذية لكرة القدم منصة للحوار وتبادل الأفكار بين الاتحادات الوطنية الأعضاء ومسؤولي ((FIFA))، بهدف تطوير منظومة كرة القدم من خلال الحلقات النقاشية، تتناول العديد من الموضوعات أبرزها، مسابقات السيدات والشباب وبرنامج FIFA Forward، الذي يعد من أهم البرامج الداعمة للاتحادات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية وتنظيم المسابقات.

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