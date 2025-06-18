كوبيل حارس دورتموند: الضربة جاءت في صدري وانقطعت أنفاسي تماماً

MENAFN - Al-Bayan) قال جريجور كوبيل، حارس مرمى فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إنه بخير، في أعقاب الاصطدام القوي مع إيفيرالدو، لاعب فلومينينسي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وظل كوبيل مستلقياً على أرض الملعب لفترة، وشعر بالدوار قليلاً، بعد الاصطدام الذي حدث بداية الشوط الثاني، ولكن في النهاية، تمكن من مواصلة اللعب.

وقال كوبيل: انقطعت أنفاسي تماماً، كنت محظوظاً جداً، الضربة جاءت بشكل رئيس في صدري، ولو كانت في رأسي، لكان الوضع أسوأ بكثير.

وذكر كوبيل أنه يعتقد أن الحادث لن يزعجه في المباريات المقبلة، حيث يخوض دورتموند مباراته الثانية أمام صن داونز الجنوب أفريقي الأحد المقبل. وستكون آخر مباراة لدورتموند في دور المجموعات، أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، الخميس المقبل. وأوضح كوبيل: لن أقلق بشأن الأمر كثيراً، الأهم من كل شيء، أن رأسي لم يتعرض للإصابة.

وكان دورتموند محظوظاً لعدم الخسارة، حيث كان فريق فلومينينسي هو الأفضل في المباراة التي أقيمت على ملعب ((ميتلايف))، حيث تصدى كوبيل لبعض المحاولات الخطيرة. وقال نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، إن المباراة أظهرت أن الفريقين في فترتين مختلفين تماماً من الموسم، يجب أن نتعايش مع هذا الأمر، ويمكننا أن نتعايش معه، بالتأكيد لم تكن هذه هي أفضل مبارياتنا، ولكن الأداء كان مقبولاً، بما أنها أول مباراة.