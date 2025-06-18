أول 3 نقاط لفريقي ريفر بلايت وصن داونز

أول 3 نقاط لفريقي ريفر بلايت وصن داونز
وضمن مواجهات المجموعة ذاتها تعادل مونتيري المكسيكي مع انتر ميلان الايطالي 1-1 في ملعب روز بول، ليضع كل فريق نقطة في رصيده.
وفي منافسات المجموعة السادسة فاز صن داونز الجنوب إفريقي على أولسان الكوري الجنوبي 1 - 0 في انتركوستاديو. وبهذه النتيجة تصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة بـثلاث نقاط، تلاه كل من دورتموند الألماني، وفلومينيسي البرازيلي بنقطة لكل فريق بعد تعادلهما من دون أهداف أمس، ثم أولسان رابعاً من دون رصيد من النقاط.
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