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أول 3 نقاط لفريقي ريفر بلايت وصن داونز

أول 3 نقاط لفريقي ريفر بلايت وصن داونز

2025-06-18 07:18:55
(MENAFN- Al-Bayan) فاز فريق ريفر بلايت الأرجنتيني على أوروا الياباني 3 - 1 في ملعب لومن فيلد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بانطلاقة مواجهات المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية لكرة القدم. وبهذه النتيجة وضع فريق ريفر بلايت أول ثلاث نقاط في رصيده متصدراً المجموعة، وبقي أوراوا بلا رصيد من النقاط.

وضمن مواجهات المجموعة ذاتها تعادل مونتيري المكسيكي مع انتر ميلان الايطالي 1-1 في ملعب روز بول، ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وفي منافسات المجموعة السادسة فاز صن داونز الجنوب إفريقي على أولسان الكوري الجنوبي 1 - 0 في انتركوستاديو. وبهذه النتيجة تصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة بـثلاث نقاط، تلاه كل من دورتموند الألماني، وفلومينيسي البرازيلي بنقطة لكل فريق بعد تعادلهما من دون أهداف أمس، ثم أولسان رابعاً من دون رصيد من النقاط.

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