الأهلي المصري يبحث عن الفوز أمام بالميراس البرازيلي

MENAFN - Al-Bayan) يبحث الأهلي المصري عن تحقيق فوزه الأول في كأس العالم للأندية بكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة 2025، بمواجهة بالميراس البرازيلي اليوم، لكنه يجد نفسه من دون هداف الدوري المحلي إمام عاشور الذي سيغيب حتى نهاية المسابقة. على ملعب هارد روك ستاديوم، تعادل الأهلي مع إنتر ميامي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سلباً في افتتاح مونديال الأندية. لعب الفريق المصري شوطاً أول استحوذ فيه على معظم مجريات اللعب وكان الأخطر وأهدر ركلة جزاء عبر محمود حسن ((تريزيغيه))، لكنه غاب في الشوط الثاني الذي أنقذه فيه حارسه محمد الشناوي.

كان ذلك التعادل بعد سلسلة من ستة انتصارات متتالية في طريقه إلى التتويج بلقب الدوري الذي أنهاه عاشور متصدراً ترتيب الهدافين بـ13 هدفاً، لكن لاعب الوسط ودّع مشوار الفريق في الولايات المتحدة بإصابة بكسر في عظمة الترقوة، ما يقلّل من خطورة الخط الهجومي.

ولم يكن الأهلي قد فشل بتسجيل هدف في المباريات السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، بل سجل هدفين أو أكثر في خمس منها، وقد أظهر أنه قادر على التسجيل في المحفل العالمي لولا رعونة المهاجمين في الأمتار الأخيرة وتألق حارس المرمى الأرجنتيني أوسكار أوستاري.

وكشف الأهلي أن لاعب الوسط أحمد نبيل ((كوكا)) غاب عن التمارين بسبب معاناته من كدمة في الركبة تعرض لها خلال المباراة أمام إنتر ميامي، من دون إعلان غيابه عن المباراة المقبلة.

وستكون هذه ثالث مواجهة بين الأهلي وبالميراس، بعدما نجح الفريق المصري في أول مواجهة في تخطي منافسه بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث عام 2021، قبل أن يخسر أمامه 0 ـ 2 بعدها بعام في نصف نهائي المسابقة.

ويأمل الأهلي أن يعزز رقمه القياسي في عدد الانتصارات ليصل إلى 11 انتصاراً، وفي المجموعة عينها، يأمل إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ميسي أن يقدّم مباراة شبيهة بالشوط الثاني أمام الأهلي، فالفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو وصل إلى أربع مباريات من دون خسارة؛ أمر لم يحصل منذ أبريل الماضي. وستكون هذه أول مواجهة على الإطلاق بين إنتر ميامي وفريق أوروبي ضمن مباراة رسمية.

ولا يملك الفريق تاريخاً جيداً في أتالانتا حيث ملعب مرسيدس بنز ستايدوم، إذ خسر خمس مرات في آخر سبع زيارات ((فاز مرة وتعادل مرة)).

ويسعى الأوروغوياني لويس سواريز أن يزيد غلّته التهديفية في كأس العالم للأندية، حيث سبق أن سجل خمسة أهداف.

ويملك إنتر ميامي سجلاً ممتازاً في المباريات التي يسجل فيها مهاجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي السابق، حيث فاز في المباريات الـ15 الأخيرة التي بصم فيها سواريز على هدف على الأقل. ولا يمكن لأي من الفرق الأربعة لهذه المجموعة ضمان تأهله إلى دور الـ16 في الجولة الثانية.