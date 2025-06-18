صيف دبي.. أجندة حافلة بالفعاليات الرياضية

MENAFN - Al-Bayan) يتضمن صيف دبي أجندة حافلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المتنوعة، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة مع العديد من الأندية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات الرياضي من القطاع الخاص، بهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى أفراد المجتمع خلال الصيف، وتتنوع هذه الفعاليات بين مختلف الرياضات المجتمعية والتنافسية سواء كانت في الهواء الطلق أو في مراكز اللياقة والصالات الرياضية ومجمع حمدان الرياضي وسكي دبي وعلى الشواطئ وداخل المراكز التجارية وغيرها، حيث تلبي أجندة دبي المليئة بالأنشطة والفعاليات الرياضية المتميزة جميع الأذواق، وتناسب مختلف الأعمار والجنسيات.

وتتصدر البطولات الثلجية قائمة الفعاليات الصيفية، المثيرة ضمن أجندة صيف دبي، ومنها فعالية يوغا الثلج للسيدات ((سنو يوغا 2025))، التي انطلقت 14 الجاري، وتستمر حتى 25 من الشهر نفسه، وتعد تجربة مميزة للسيدات لممارسة اليوغا وسط أجواء ثلجية فريدة، في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع، ولجنة اليوغا الإماراتية، وشركة ((ذا سيفنث كونسيبت)).

وتشمل هذه الفعالية حصصاً مختلفة، تقدمها معلمات يوغا محترفات، وتمثل تجربة فريدة من نوعها لممارسة رياضة اليوغا في درجة حرارة تصل إلى 4 تحت الصفر وسط الثلوج، وتقدم هذه المبادرة الرائدة مفهوماً جديداً للنشاط البدني، من خلال مزج متناغم بين الحركة والتأمل وسط الثلوج في فترة الصيف - في تجربة صممت خصيصاً للمرأة، وتمثل فعالية ((سنوجا 2025)) خطوة مهمة نحو خلق فضاءات ملهمة، تضع صحة المرأة ورفاهيتها وتمكينها في صدارة أولوياتها، من خلال ممارسة الرياضة بمفهومها الشامل.

مشاركة كبيرة

وتنطلق بعد غد بطولة التزلج الحر، التي تستمر حتى 25 الجاري، وتستقطب العديد من المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات، وتجمع هذه الرياضة بين التزلج التقليدي والحركات البهلوانية في الهواء والمناورات عالية السرعة، حيث يؤدي الرياضيون قفزات ولفات مذهلة أثناء اجتيازهم مسارات مليئة بالعقبات على غرار المطبات الثلجية والمنحدرات وأنصاف الأنابيب، ويتحدى فيها المتزلجون حدود الممكن على متن الزلاجات. كما يحتضن ((سكي دبي)) فعالية ((سباق التزلج الألبي المتعرج)) 22 يونيو الجاري، وهو سباق يتطلب مهارات تقنية عالية، يجب على المشاركين اجتياز مسار يتضمن بوابات أو أعمدة متقاربة باستخدام انعطافات سريعة ودقيقة.

شعبية

ويحظى التزلج الألبي بشعبية في العديد من المناطق في العالم مثل أمريكا الشمالية وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وتقريباً أي منطقة يوجد بها الكثير من المنحدرات الجبلية الثلجية والبنية التحتية المتاحة بسهولة مثل ((سكي دبي))، لذا من المتوقع أن يستقطب السباق أعداداً كبيرة من المشاركين.

كما يستعد ((سكي دبي)) لاحتضان سباق دواثلون الثلجي 29 الجاري، والذي يقام بالتعاون مع نادي كرانك للدراجات الهوائية الثابتة واللياقة البدنية، ويشكل تجربة فريدة تشتمل على الجري وسباق الدراجات الثابتة لتحدي حرارة الصيف، عبر تنافس مفتوح للمشاركين بين 13 و60 عاماً، للوصول إلى خط النهاية وسط أجواء ثلجية ممتعة.

ويمكن للمتسابقين اختيار إحدى مسافتين، إما 3 كيلو مترات (ثلاث لفات) وإما 5 كيلو مترات (خمس لفات)، وسباق الدراجات لمسافة 5 كيلو مترات، وذلك ضمن فئة الأفراد أو الفرق المكونة من شخصين.

تعاون

ويُعد هذا السباق أحدث الفعاليات الرياضية، التي تقام بالتعاون بين ((سكي دبي)) ومجلس دبي الرياضي، وذلك في إطار شراكتهما المستمرة لاستضافة فعاليات متميزة، تتماشى مع رؤيتهما المشتركة لتعزيز رفاهية المجتمع، من خلال تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة، وجعل الرياضات الثلجية متاحة للجميع على مدار العام.

وتحتفل دبي بعد غد بيوم اليوغا العالمي، الذي يشهد سنوياً مشاركة الآلاف من محبي هذه الرياضة، التي تحظى بشعبية واسعة في ((دانة الدنيا)).

ومن الفعاليات المميزة التي تقام خلال الصيف، سباق دبي هيلز مول للجري الداخلي، برعاية سكيتشرز، أيام 29 يونيو الجاري و13 يوليو و17 أغسطس المقبلين، حيث يلتقي الشغف باللياقة البدنية في أجواء مميزة في تجربة صباحية فريدة من نوعها، ويمكن للمشاركين الركض لمسافة 1، 2.5، 5، أو 10 كيلو مترات سواء كانوا عدّائين محترفين أو هواة، ويعد السباق فرصة للمشاركين للممارسة الرياضة في أجواء رائعة داخل المركز التجاري مع الموسيقى، ومحطات المساعدة العديدة على طول المسار.

وتشمل قائمة الفعاليات ((مهرجان جارمين للياقة البدنية 2025)) خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، وهو منصة مجتمعية ديناميكية متعددة الرياضات، تضم مباريات بطولات ودوريات في الكريكيت، وكرة القدم، وكرة الريشة، وتنس الطاولة.

فرصة

وتستضيف دبي بين 14 و17 يوليو المقبل بطولة دبي المفتوحة ((نايت شوت)) للبلياردو، والتي توفر فرصة للاعبين، من أجل كسب نقاط تساعدهم على زيادة تصنيفهم العالمي، وتشكل تجمعاً لأبرز اللاعبين من جميع أنحاء العالم للتنافس في دبي.

وتحتضن بين 4 و12 يوليو المقبل جولة الماسترز العالمية للكيرلنغ، وهو عبارة عن منافسة جماعية تُلعب بين فريقين، يتكون كل منهما من لاعبين اثنين أو أربعة لاعبين، على صفيحة مستطيلة من الجليد، حيث يتناوب الفريقان على دفع حجر مصنوع من الغرانيت صوب هدف يُعرف باسم ((البيت))، ويرسل كل لاعب حسب دوره حجرين في كل جولة، وذلك بالتناوب مع الفريق المنافس، تُمنح النقاط للفريق، الذي تكون حجارته أقرب إلى مركز ((البيت)) بعد انتهاء الجولة. وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية خلال صيف دبي العديد من السباقات والأنشطة البحرية مثل بطولات الريشة الطائرة والسباحة وسباق الإبحار الشراعي الصيفي، الذي يقام في يوليو وأغسطس المقبلين.

