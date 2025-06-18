"كأس الوطن".. ضربة البداية في موسم اتحاد اليد

MENAFN - Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن جديد موسم اليد 2025- 2026 من حيث أنظمة المسابقات ولوائح القيد والتسجيل تعتمد على زيادة عدد المباريات وكذلك زيادة مدروسة لأعداد لاعبي الفئة الثانية وتشمل مواليد الدولة والمقيمين والمحترفين المسموح بتسجيلهم في كل فئة، حيث ستصل النسبة القصوى لهذه الفئة 18 % في كل فريق، وذلك تحقيقاً لهدفين رئيسيين هما خدمة المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة اللعبة، وسوف تكون ضربة بداية الموسم في نهاية أغسطس المقبل بمسابقة كأس الوطن.

جاء ذلك خلال ورشة عمل مع ممثلي الأندية الأعضاء لشرح أنظمة المسابقات ولوائح القيد والتسجيل للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر اللجنة الأولمبية الإماراتية والاتحادات الرياضية بدبي أول من أمس.

ورحب د. نبيل محمد بن عاشور، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بممثلي الأندية، مؤكداً محورية الدور الذي تضطلع به الأندية في تطوير مسابقات كرة اليد من منطلق كونهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، مضيفاً إن الأنظمة الجديدة للمسابقات تم استحداثها كي تواكب أحدث القوانين واللوائح المعمول بها في الدول المتقدمة في اللعبة، وتماشياً مع قانون الرياضة لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يولي عناية خاصة بالشركات والأكاديميات الرياضية.

وأكد بن عاشور أن الموسم الجديد سينطلق بمسابقة جديدة تحت اسم ((كأس الوطن)) تمثل باكورة الموسم الجديد بنهاية أغسطس المقبل، وأضاف إن الموسم الجديد سيشهد تسجيل ومشاركة 5 لاعبين (لاعبان اثنان بفئة المحترفين، ولاعب من مواليد الدولة ولاعبان من المقيمين من فئة الشباب) سيشاركون بمنافسات بطولتي الدوري وكأس الاتحاد لفرق الرجال.

وأوضح المهندس عاصم السعدني، الخبير الفني للاتحاد، أن الأنظمة الجديدة التي تم إدخالها على الأجندة الرياضية للموسم الرياضي 2025- 2026 تشتمل على شروط ولوائح جديدة فيما يخص قيد وتسجيل اللاعبين كان من أبرزها أعداد اللاعبين في القائمة الرئيسية لكل فريق وأعداد لاعبي الفئة الثانية، وتسجيل ومشاركة اللاعب المقيم وتصعيد اللاعبين بين الفئات.

ونوه إلى أن مباريات مسابقات الدوري في فئات الرجال والشباب والناشئين ستقام بنظام حسم النتيجة ولا يوجد تعادل، بالإضافة إلى إقامة مباريات مسابقتي الدوري في فئتي الأشبال والصغار من 3 أشواط، وإقامة مهرجانات البراعم بنظام تدوير الفرق على المجموعات لضمان منافسة كل الفرق المشاركة لبعضها البعض خلال الموسم، واستحداث بطولات جديدة في فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال.