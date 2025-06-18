"كأس الوطن".. ضربة البداية في موسم اتحاد اليد

"كأس الوطن".. ضربة البداية في موسم اتحاد اليد
جاء ذلك خلال ورشة عمل مع ممثلي الأندية الأعضاء لشرح أنظمة المسابقات ولوائح القيد والتسجيل للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر اللجنة الأولمبية الإماراتية والاتحادات الرياضية بدبي أول من أمس.
ورحب د. نبيل محمد بن عاشور، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بممثلي الأندية، مؤكداً محورية الدور الذي تضطلع به الأندية في تطوير مسابقات كرة اليد من منطلق كونهم الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، مضيفاً إن الأنظمة الجديدة للمسابقات تم استحداثها كي تواكب أحدث القوانين واللوائح المعمول بها في الدول المتقدمة في اللعبة، وتماشياً مع قانون الرياضة لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يولي عناية خاصة بالشركات والأكاديميات الرياضية.
وأكد بن عاشور أن الموسم الجديد سينطلق بمسابقة جديدة تحت اسم ((كأس الوطن)) تمثل باكورة الموسم الجديد بنهاية أغسطس المقبل، وأضاف إن الموسم الجديد سيشهد تسجيل ومشاركة 5 لاعبين (لاعبان اثنان بفئة المحترفين، ولاعب من مواليد الدولة ولاعبان من المقيمين من فئة الشباب) سيشاركون بمنافسات بطولتي الدوري وكأس الاتحاد لفرق الرجال.
وأوضح المهندس عاصم السعدني، الخبير الفني للاتحاد، أن الأنظمة الجديدة التي تم إدخالها على الأجندة الرياضية للموسم الرياضي 2025- 2026 تشتمل على شروط ولوائح جديدة فيما يخص قيد وتسجيل اللاعبين كان من أبرزها أعداد اللاعبين في القائمة الرئيسية لكل فريق وأعداد لاعبي الفئة الثانية، وتسجيل ومشاركة اللاعب المقيم وتصعيد اللاعبين بين الفئات.
ونوه إلى أن مباريات مسابقات الدوري في فئات الرجال والشباب والناشئين ستقام بنظام حسم النتيجة ولا يوجد تعادل، بالإضافة إلى إقامة مباريات مسابقتي الدوري في فئتي الأشبال والصغار من 3 أشواط، وإقامة مهرجانات البراعم بنظام تدوير الفرق على المجموعات لضمان منافسة كل الفرق المشاركة لبعضها البعض خلال الموسم، واستحداث بطولات جديدة في فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال.
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