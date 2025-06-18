سارة فهد.. بطلة واعدة في ألعاب القوى

MENAFN - Al-Bayan) من بين مضامير السباقات وساعات التدريب تبرز موهبة شابة تنتمي لجيل جديد من فتيات الإمارات، يمضين بثقة نحو صناعة مجد رياضي. سارة فهد عبدالله، ابنة الخامسة عشرة، أثبتت حضورها اللافت في منافسات ألعاب القوى، بعد أن حطمت أرقاماً، ورفعت علم الدولة على منصات التتويج، وكتبت فصلاً جديداً في سجل البطلات الواعدات.

وفي حوار خاص لـ((البيان)) فتحت سارة قلبها، وتحدثت عن رحلتها، طموحاتها، والتحديات التي تواجهها، مؤكدة أن أحلامها لا تقف عند حدود البطولات المحلية، بل تمتد إلى تمثيل الإمارات في أكبر المحافل الخليجية والقارية.

وقالت سارة: ((من أبرز إنجازاتي حصولي على ميداليتين ذهبيتين في كأس الإمارات لألعاب القوى لفئة الأشبال، إلى جانب مشاركات عديدة في البطولات المحلية، حققت فيها مراكز متقدمة، من بينها أرقام قياسية للدولة في سباقات 300 متر، 80 متراً حواجز، و200 متر حواجز)).

وتابعت: ((حققت المركز الأول في كأس نائب رئيس الدولة، وكأس الإمارات، وكأس الإمارات للمواطنين في سباق 200 متر حواجز، كما نلت المركز الأول في 80 متراً حواجز بكأس الإمارات، والمركز الأول في 300 متر بكأس الإمارات للمواطنين، والمركز الثاني في المسافة نفسها بكأس الإمارات. إضافة إلى ذلك أسهمت مع فريق التتابع في الفوز بالمركز الأول في جميع هذه البطولات)).

لحظة فاصلة

وعن بداية انطلاقتها مع الرياضة استعادت سارة اللحظة التي غيرت مسار حياتها، قائلة: ((بدأت رحلتي مع ألعاب القوى في المدرسة عندما حصلت على المركز الأول في بطولة بين طلاب المدارس، وتم ترشيحي للانضمام إلى نادي الشارقة لرياضة المرأة. جذبني سباق الحواجز، لأنه يجمع بين القوة والسرعة والتركيز، ومنحني شعوراً بالتحدي والمتعة في آنٍ)).

ووصفت سارة تجربتها الأخيرة في كأس الإمارات لألعاب القوى قائلة: ((كانت تجربة مميزة ومليئة بالحماس. المنافسة كانت قوية، لكن التتويج بميداليتين ذهبيتين منحني شعوراً كبيراً بالفخر والثقة، واعتبرته دافعاً لتقديم الأفضل في المستقبل)).

تحديات

ولم تخلُ رحلة سارة من التحديات، فتنظيم الوقت كان أحد أكبر العقبات أمامها، وقالت في هذا الشأن: ((واجهت صعوبة في الموازنة بين الدراسة والتدريبات، وأحياناً كان الإرهاق البدني يضغط عليّ، لكن بفضل دعم أسرتي ومدربتي استطعت تجاوز هذه التحديات عبر وضع جدول منظم يساعدني على النجاح في الجانبين)). وعن الأشخاص الذين كان لهم الأثر الأكبر في مسيرتها تذكرت سارة مدربتها بامتنان، قائلة: ((مدربتي هند الكباوي كانت الداعم الأساسي لي، قدمت لي الإرشاد والتشجيع في كل مرحلة)).

تنافسية

وحين سئلت عما إذا لم تكن لاعبة في ألعاب القوى، أي رياضة كانت ستختار، أجابت سارة بتأمل: ((لو لم أكن في هذا المجال كنت سأختار رياضة تحمل التحدي نفسه والانضباط، ربما الجمباز أو السباحة، لأنني أحب التنافسية والتركيز في الأداء)).

وفي الأوقات التي يشتد فيها التعب تتمسك سارة بعبارة تحفزها وهي ((ما أزرعه اليوم من جهد سأحصد ثماره غداً)). وترى في هذه الكلمات تذكيراً دائماً بأن التعب خطوة على طريق الإنجاز، ودافعاً لمواصلة السعي بثبات نحو القمة، أما عن طموحاتها المقبلة فقالت بثقة: ((هدفي هو الانضمام إلى المنتخب الإماراتي، وتمثيل الدولة في البطولات الخليجية والآسيوية، كما أطمح للمشاركة في البطولة العربية بسباق 400 متر حواجز)).

وتوجهت سارة برسالة خاصة للفتيات قائلة: ((أنصح كل فتاة بأن تبدأ دون تردد، وتؤمن بقدراتها. الرياضة تمنح القوة والثقة والانضباط، وكل واحدة قادرة على تحقيق إنجازها الخاص إذا وضعت هدفاً وآمنت به)).

وأكدت سارة أنها حريصة على دراستها مثلما هي حريصة على الرياضة، قائلة: ((أعتمد على تنظيم وقتي بشكل جيد، وأستغل كل لحظة فراغ في المذاكرة، كذلك أحرص على التواصل مع معلماتي لتعويض أي دروس فاتتني، بسبب التمارين أو المشاركات)).

وعن قدوتها أضافت: ((قدوتي في الرياضة هي العداءة العالمية سيدني ماكلوفلين، لأنها تجمع بين القوة والتواضع، أما هوايتي بعيداً عن الرياضة فهي القراءة والرسم، لأنهما يساعدانني على الاسترخاء، والتعبير عن ذاتي)).