عمار النعيمي: الرياضة ركيزة في رؤية عجمان 2030 وتعزيز جودة الحياة

MENAFN - Al-Bayan) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أول من أمس، ختام فعاليات النسخة الـ58 من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي استضافتها الإمارة من 15 وحتى 17 يونيو الجاري، وسط مشاركة واسعة ضمت أكثر من 350 رياضياً من 23 دولة، في مركز الإمارات للضيافة في عجمان.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن استضافة عجمان لهذا الحدث القاري البارز تمثل خطوة نوعية تعكس الثقة الدولية في الإمارة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد أن البطولة أسهمت في إبراز البنية التحتية المتطورة التي تملكها الإمارة، إلى جانب الإمكانات التنظيمية والبشرية التي تؤهلها لاستقبال فعاليات رياضية من مختلف المستويات. وأضاف سموه: ((سعدنا باستضافة نخبة من أبطال آسيا في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، ونفخر بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة تنظيمياً وفنياً، وهو ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة التنمية السياحية بعجمان، التي أثبتت قدرتها على تقديم نموذج مشرف في استضافة البطولات العالمية)).

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: ((الرياضة أصبحت اليوم ركيزة أساسية في رؤية عجمان 2030، لما لها من دور في تعزيز جودة الحياة، وتنشيط السياحة، ودعم الاقتصاد المحلي)).

وشدد سموه على أهمية البناء على هذا الإنجاز للمضي قدماً نحو استضافة المزيد من الفعاليات الدولية النوعية، بما يعزز من حضور عجمان على خارطة الرياضة العالمية، ويرسّخ مكانتها كوجهة مفضلة للرياضيين والزوار من مختلف أنحاء العالم. واختتم سموه بالقول: ((نتطلع إلى تنظيم بطولة العالم لبناء الأجسام في عجمان العام المقبل، والتي ستكون محطة جديدة لإبراز التزام عجمان بتعزيز الرياضة وتطوير البنية التحتية لاستقبال أبرز نجوم العالم في هذا المجال)).

حضر حفل الختام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومجموعة من كبار مسؤولي الاتحادات الرياضية الإقليمية والدولية.

وجاء تنظيم البطولة بجهود من دائرة التنمية السياحية بعجمان، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث تجسد الدائرة التزامها بأعلى المعايير المعتمدة عالمياً في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، سعياً إلى تعزيز مكانة عجمان البارزة في مشهد السياحة العالمي.

أهمية استراتيجية

من جانبه أعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح كبير وجّه أنظار العالم الرياضي إلى عجمان، مشيداً بالأهمية الاستراتيجية لهذه الفعالية. وقال إن هذه البطولة المرموقة مثلت فرصة استثنائية لاستعراض قدرات عجمان التنظيمية والترويج لمقوماتها السياحية والثقافية، وعكست التزامنا بالرؤية الاستراتيجية والنظرة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في تقديم نموذج مثالي محلياً وعالمياً في استضافة البطولات الدولية، ما يعزز التكامل بين الرياضة والسياحة، ويسلط الضوء على البنية التحتية السياحية واللوجستية المتطوّرة للإمارة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة والضيافة.

تعاون فعال

من جهته، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان إن هذه البطولة عكست قدراتنا التنظيمية المتفوقة ومقوماتنا السياحية المتميّزة، وجسدت التعاون الفعال وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، خصوصاً دائرة التنمية السياحية بعجمان والاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة في تطوير القطاع السياحي والرياضي.

وخلال حفل الختام، كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الدول الفائزة ضمن مختلف الفئات، حيث فازت الإمارات بالمركز الأول عن فئة الرجال - ماستر سيمي برو، المركز الثاني سوريا، المركز الثالث سلطنة عُمان، أما في المركز الأول في تحدي اللياقة البدنية، فكان من نصيب الأردن، والمركز الثاني من نصيب الإمارات، والثالث من منغوليا.

أما عن فئة الرجال - سيمي برو، جاءت الإمارات في المركز الأول، والثاني السعودية والثالث سلطنة عمان.