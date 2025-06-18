دراجو الإمارات "إكس آر جي" يتألقون في طواف سويسرا

MENAFN - Al-Bayan) انتزع جواو ألميدا دراج فريق الإمارات، ((إكس آر جي))، المركز الثاني في المرحلة الثالثة من طواف سويسرا للدراجات الهوائية، وذلك خلال منافسات السباق التي امتدت إلى مسافة 195.6 كم، وتضمنت طرقاً متعرجة ونهاية صعبة. وعلى الرغم من الهجوم المتأخر الذي قاده كوين سيمونز من فريق ليدل-تريك، والذي كان ضمن المجموعة المتقدمة الرئيسية في السباق، نجح جواو ألميدا في حسم المركز الثاني خلال انطلاقه نحو خط النهاية بين مجموعة صغيرة، متقدماً بفارق بسيط على أوسكار أونلي من فريق دي إس إم-فيرمنيش بوست إن إل.

من جانبه، أنهى فيليكس غروسشارتنر دراج فريق الإمارات ((إكس آر جي)) السباق ضمن المجموعة الرئيسية محافظاً على مركزه المرتفع في التصنيف العام، حيث يحتل النمساوي المركز السادس بفارق دقيقة و18 ثانية قبل انطلاق المرحلة الرابعة من هايدن إلى بيورو لمسافة 193.2 كم بينما يستمر رومان غريغوار من فريق جروبوما-إف دي جي في ارتداء قميص المتصدر.