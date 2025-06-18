  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فضية وبرونزية للإمارات في فردي السنوكر بكأس الاتحاد العربي

فضية وبرونزية للإمارات في فردي السنوكر بكأس الاتحاد العربي

2025-06-18 07:18:52
(MENAFN- Al-Bayan) أحرز منتخب الإمارات للسنوكر ميداليتين ملونتين في منافسات فردي الرجال ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة طنجة المغربية وتستمر حتى 23 يونيو الجاري. وجاءت الميداليتان عن طريق محمد الجوكر، الذي نال الميدالية الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام المصري هشام شوقي بنتيجة 3-4، ومحمد شهاب الذي حصد الميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً في المسابقة نفسها.

وفي منافسات الفرق، تأهل منتخب الإمارات، المكون من محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى الهاشمي، إلى المباراة النهائية لمسابقة السنوكر، بعد فوزه على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، ليواجه نظيره المصري في النهائي.

وعلى صعيد منافسات البلياردو، يستهل لاعبا المنتخب الوطني محمود شريف وخالد الزرعوني مشوارهما في مسابقة 9 كرات لفردي الرجال، حيث يلتقي شريف مع المغربي شريف زين العابدين، فيما يواجه الزرعوني اللاعب الليبي قصي شريف.

MENAFN18062025000110011019ID1109693516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث