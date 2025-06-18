فضية وبرونزية للإمارات في فردي السنوكر بكأس الاتحاد العربي

MENAFN - Al-Bayan) أحرز منتخب الإمارات للسنوكر ميداليتين ملونتين في منافسات فردي الرجال ضمن بطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة حالياً في مدينة طنجة المغربية وتستمر حتى 23 يونيو الجاري. وجاءت الميداليتان عن طريق محمد الجوكر، الذي نال الميدالية الفضية بعد خسارته المباراة النهائية أمام المصري هشام شوقي بنتيجة 3-4، ومحمد شهاب الذي حصد الميدالية البرونزية بعد حلوله ثالثاً في المسابقة نفسها.

وفي منافسات الفرق، تأهل منتخب الإمارات، المكون من محمد الجوكر ومحمد شهاب وعيسى الهاشمي، إلى المباراة النهائية لمسابقة السنوكر، بعد فوزه على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 3-0 في نصف النهائي، ليواجه نظيره المصري في النهائي.

وعلى صعيد منافسات البلياردو، يستهل لاعبا المنتخب الوطني محمود شريف وخالد الزرعوني مشوارهما في مسابقة 9 كرات لفردي الرجال، حيث يلتقي شريف مع المغربي شريف زين العابدين، فيما يواجه الزرعوني اللاعب الليبي قصي شريف.