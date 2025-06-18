دبي تشهد ختام اجتماع "الوزاري الآسيوي" لمكافحة المنشطات

دبي تشهد ختام اجتماع "الوزاري الآسيوي" لمكافحة المنشطات
وشهد اليوم الختامي عدداً من الجلسات المغلقة، أبرزها جلسة خاصة حول تعزيز الشراكات والتعاون بين الوكالة العالمية ودول رابطة جنوب شرق آسيا ((آسيان))، تم خلالها استعراض مذكرة التفاهم التي قدمها ديريك تشي، مساعد مدير وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في حكومة سنغافورة.
كما تم استعراض الجدول الزمني لمدونة مكافحة المنشطات العالمية ومعاييرها الدولية لعام 2027، والمراحل الأساسية لاعتمادها، كما ناقش المشاركون الدور العالمي للوكالة في مراقبة تنفيذ المدونة، والاستعدادات الفنية والتشريعية الخاصة باعتماد النسخة الجديدة للمدونة والمعايير الدولية المصاحبة لها.
تعاون دولي
من جهتها، أكدت الدكتورة رفيعة محمد العويس، نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن من أبرز مخرجات الاجتماع الوزاري التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل الخبرات في مجالات الكشف عن المنشطات، وتوسيع مجالات الشراكة مع الجهات المعنية.
وأشارت العويس إلى أن الوكالة الوطنية ماضية في جهودها لتوسيع التعاون الخارجي، عبر استراتيجية فعالة.
وأضافت أن الوكالة أجرت أكثر من 700 فحص للمنشطات خلال عام 2024، في بطولات محلية وخارجية، داخل المنافسات وخارجها، ما يعكس التزامها بتكريس مفهوم ((الرياضة النظيفة))، والتعاون المستمر مع الاتحادات والهيئات الرياضية داخل الدولة وخارجها.
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