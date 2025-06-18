دبي تشهد ختام اجتماع "الوزاري الآسيوي" لمكافحة المنشطات

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت أمس في دبي أعمال الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات، والذي استضافته الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبرعاية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ((وادا))، وبمشاركة ممثلين عن 33 دولة، من بينهم 10 وزراء معنيين.

وشهد اليوم الختامي عدداً من الجلسات المغلقة، أبرزها جلسة خاصة حول تعزيز الشراكات والتعاون بين الوكالة العالمية ودول رابطة جنوب شرق آسيا ((آسيان))، تم خلالها استعراض مذكرة التفاهم التي قدمها ديريك تشي، مساعد مدير وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في حكومة سنغافورة.

كما تم استعراض الجدول الزمني لمدونة مكافحة المنشطات العالمية ومعاييرها الدولية لعام 2027، والمراحل الأساسية لاعتمادها، كما ناقش المشاركون الدور العالمي للوكالة في مراقبة تنفيذ المدونة، والاستعدادات الفنية والتشريعية الخاصة باعتماد النسخة الجديدة للمدونة والمعايير الدولية المصاحبة لها.

تعاون دولي

من جهتها، أكدت الدكتورة رفيعة محمد العويس، نائب رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن من أبرز مخرجات الاجتماع الوزاري التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل الخبرات في مجالات الكشف عن المنشطات، وتوسيع مجالات الشراكة مع الجهات المعنية.

وأشارت العويس إلى أن الوكالة الوطنية ماضية في جهودها لتوسيع التعاون الخارجي، عبر استراتيجية فعالة.

وأضافت أن الوكالة أجرت أكثر من 700 فحص للمنشطات خلال عام 2024، في بطولات محلية وخارجية، داخل المنافسات وخارجها، ما يعكس التزامها بتكريس مفهوم ((الرياضة النظيفة))، والتعاون المستمر مع الاتحادات والهيئات الرياضية داخل الدولة وخارجها.