"أومبودزمان" بشعار جودلفين يهدي الإمارات لقب "برينس أوف ويلز"

MENAFN - Al-Bayan) خطف ((أومبودزمان)) بشعار جودلفين الأضواء في مهرجان رويال آسكوت الملكي بعد فوزه بلقب سباق ((برينس أوف ويلز)) ليهدي الإمارات إنجازاً جديداً على مضمار آسكوت العريق في المملكة المتحدة في ثاني أيام المهرجان الإنجليزي الذي أقيمت فعالياته، أمس، بحضور الشيخة حصة بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وعدد من الملاك وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

وحقق ((أومبودزمان)) لقب أحد أبرز سباقات المهرجان الذي أقيم لمسافة 2000 متر من الفئة الأولى، ليحرز المركز الأول بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف الثنائي جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.2.51 دقيقة بفارق طولين عن ((أنماط)) بشعار شادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف أوين بروز فيما حل ثالثاً ((سي ذا فاير)).

سباق ((غولد كب))

من جهة أخرى، يدفع فريق جودلفين بالثنائي ((ترولرمان)) و((دبي فيوتشر)) في أهم سباقات اليوم الثالث من مهرجان رويال آسكوت في سباق ((غولد كب)) للفئة الأولى لمسافة 4000 متر، ويسعى ((ترولرمان)) بإشراف الثنائي جون وثادي غوسدن إلى إحراز اللقب بعد أن حل وصيفاً في النسخة الماضية، بينما يأمل ((دبي فيوتشر)) بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور الظفر بلقب السباق الأبرز لمسافات التحمل في هذا اليوم.

واستعد ((ترولرمان)) لهذا السباق بفوز مريح بفارق خمسة أطوال الشهر الماضي بسباق ((هنري 2 ستيكس)) للفئة الثالثة في مضمار سانداون بارك، بينما يسعى ((دبي فيوتشر))، لأن يكون أول جواد يبلغ من العمر تسع سنوات يحقق الفوز في غولد كب منذ عام 1842، بعد أداءً لافت هذا العام ضمن سباقات التحمل أبرزها فوزه بسباق ند الشبا تروفي للفئة الثالثة بمضمار ميدان، قبل أن يتفوق بجدارة على كوكبة من الخيول القوية في ((دبي غولد كب)) للفئة الثانية في أمسية كأس دبي العالمي.

ويدشن الحفل سباق السرعة ((نورفولك ستيكس)) للفئة الثانية لمسافة 1000 متر بمشاركة ((واير أبروش)) لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي و((كلير فورس)) بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وإشراف كيه آر بورك، إضافة إلى ((آيرش فايتر)) لعلي سلمان بإشراف المدرب المخضرم إسماعيل محمد.

وفي سباق ((كينغ جورج 5 ستيكس))، يخوض ((ماساي مون)) لجودلفين تجربة جديدة على مسافة الميل ونصف الميل بإشراف شارلي أبلبي و((بوت سوين)) بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سايمون وإيد كويسفورد.

ويخوض ((أرابيان ستوري)) لجودلفين التحدي الأول على الأرضية العشبية بمشاركته في سباق ((بريتانيا ستيكس)) لمسافة 1600 متر تحت إشراف سعيد بن سرور، ويشارك في السباق بذات الشعار ((فيفث كولم)) بإشراف جون وثيدي غوسدن بعد أن حقق انتصارين متتاليين في مشاركتيه هذا العام، فيما يمثل شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ((طيروم)) بإشراف روجر فاريان و((رافد)) بإشراف وليام هاجس.

ويتواصل التحدي في سباق ((هامبتون كورت ستيكس)) للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر بمشاركة ((تورنادو أليرت)) لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور و((آرابيان فورس)) بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف وليام هاجس، و((هاي ستوك)) للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بإشراف أندريه بالدنغ، و((سي سكاوت)) لعبدالله المنصوري بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، و((الشبابي)) لـ((جرين تيم ريسنج)) بإشراف أوين براوز.