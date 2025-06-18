أين تتجه بوصلة ترامب؟

MENAFN - Al-Bayan) في الساعات الفاصلة ما بين كتابة هذا المقال ونشره قد تقع أحداث وتحولات تغير المشهد العام من حال إلى حال، فالذي يحدث اليوم مقدمة لحقبة متأرجحة من التاريخ، وعندما يكون دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، ويكون بنيامين نتانياهو رئيساً لحكومة إسرائيل، توقعوا كل شيء وفي أي وقت، ولا تبحثوا عن أسباب، ولا تطالبوا بمبررات، ولا تعدوا من ماتوا ومن تهدمت بيوتهم وتشردوا.

للأسف الشديد، كنا ننتظر من الكبير أن يكون كبيراً، يعكس حجم بلاده ومكانتها، والمسؤولية الأخلاقية المترتبة عليها تجاه حفظ السلام في العالم، وأن ينأى بنفسه عن الانغماس في حرب افتعلها غيره، وكنا متفائلين في الأيام الثلاثة الأولى عندما أعلن البراءة علناً، وكرر أنه غير مشارك في العدوان ضد إيران، وإنه يدعوها إلى العودة للمفاوضات لإنهاء الصراع، وكدنا أن نصفق له، ولكنه عاد إلى طباعه المعهودة، وبدأ في استخدام تعبيرات توحي بأنه غير اتجاه البوصلة!

ووقف العالم على رجل واحدة كما يقولون، منذ الساعات الأولى ليوم الثلاثاء بتوقيتنا المحلي، وحتى ظهر الأربعاء عندما كتبت هذا المقال، ولهذا قد يكون ما أقوله لكم صباح الخميس أصبح ((كلام بايت)) لا يصلح للقراءة، وهذه معضلة ناتجة عن فن جديد من ((الفنون الترامبية)) لم نكن قد تعرفنا عليه من قبل، بل كان على العكس، وقد ذكرت ذلك عدة مرات عندما تمنيت فوزه في انتخابات نوفمبر 24، وقلت إنه واضح وصادق في مواقفه، ومثله تحترمه حتى لو لم تعجبك تلك المواقف، ومرة أخرى أكرر الأسف الشديد لأنني أرى ترامب آخر يرأس الدولة العظمى، شخص مختلف، يحب ((المداراة))، ويختار كلمات ((مراوغة)) تحمل صفات مخادعة، وها هو منذ ثلاثة أيام يقدم رجلاً ويؤخر الأخرى، وكأن سحر نتانياهو قد مسه، وتم جره إلى مستنقع الحرب، الذي اعتقدنا أنه سيتجنبه حتى لا تتسع رقعة الحرب العبثية، ويورط الجميع معه!