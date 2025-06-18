صباحات جدتي

MENAFN - Al-Bayan) هل تعتبر الطريقة التي نبدأ بها نهارنا شأناً خاصاً يختلف من شخص لشخص؟ أم إننا يمكن أن نجد نمطاً إنسانياً موحداً للطريقة التي يبدأ بها النساء أو الرجال نهاراتهم بحسب الزمن وظروف الحياة؟

أتذكر في طفولتي أنه كانت لبيتنا طريقته الثابتة في استقبال الصباح، تمضي بنفس الوتيرة كل يوم، لا يختلف يوم عن آخر، حيث لا يختلف النسق اليومي هذا، إن كان اليوم يوم جمعة أو يوم إجازة، وغالباً ما كانت جدتي هي من تفتتح الصباح وتقرع جرسه، كما تفعل ناظرة المدرسة، التي هي فقط من لها الحق في قرع جرس الصباح، إيذاناً ببدء اليوم المدرسي، انطلاقاً من اصطفافنا في طابور الصباح!

ومثل ساعة سويسرية لا تؤخر ثانية ولا تقدم ثانية، تظل تجري في ميناء الساعة ببوصلة مضبوطة تماماً، وتظل هكذا إلى أجلها المحدد، هكذا كانت تبدأ جدتي اليوم، قبل أذان الفجر، وقبل أن ينهض جدي، هو ينهض بناء على خشخشتها، وأذكار الصباح التي تظل ترددها وهي تتحرك، ثم، وبعد أن يرفع الأذان، وتؤدي صلاتها، وتوقظ كل من في البيت، ويتساقط النور من كل جهة، مالئاً المساحات التي كانت متدثرة بالظلمة طيلة الليل، هنا يبدأ الكل في الحركة الواضحة، والهمهمة، وصبحكم الله بالخير، التي تتردد في أرجاء البيت.

تغادر جدتي حجرتها التي كانت سابقاً مجرد خيمة بسيطة، وتتجه للمطبخ، كنا نسميه مطبخ جدتي، فهي من تفتحه صباحاً، ومن تغلقه آخر الليل، ومن تعيد ترتيب (الوعيان في داخله)، والاطمئنان إلى أن احتياجات البيت للأيام التالية متوفرة في السحارة الخضراء الكبيرة الكالحة، التي تربض بهيبة في طرف المطبخ، كمغارة لا يدرك كنوزها إلا من أطل فيها، وقد كنت أفعل كل يوم، عندما تفتحها جدتي لتستخرج منها كيلة أرز أو بعض البهارات واللومي الأسود الجاف.

صباح جدتي يبدأ بإشعال الجمر، وإعداد الموقد، ثم حلب البقرة، وتجهيز إبريق الحليب، ووضعه على جانب الموقد ليغلي على مهل، تخرج بعد ذلك عجينها الذي عجنته في وقت متأخر الليلة الماضية، تقطعه وتكوره وتجعله أقراصاً، ثم تمده على هيئة أرغفة، ثم تخبزه وتقدمه فطوراً لنا مع الحليب.. ولجدي مع القهوة!

من لا يزال يبدأ نهاره هكذا؟